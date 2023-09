Hai capito chi è Gian Amedeo Goria figlio di Maria Teresa Ruta? Età, lavoro e vita privata

Gian Amedeo Goria è il secondo figlio di Maria Teresa Ruta, avuto dal suo matrimonio con il giornalista Amedeo Goria. Nonostante sia lontano dal mondo della televisione, il suo nome è emerso più volte all’interno della casa del Grande Fratello Vip, grazie alle nomination fatte dalla madre e dalla sorella maggiore Guenda. Vediamo chi è Gian Amedeo, nato a Torino nel 1992, il quale ha quindi 28 anni. Dopo aver frequentato il liceo classico, nel 2015 si è laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano.

Un Impegno Civile Importante

Oltre alla sua formazione accademica, Gian Amedeo Goria sembra essere coinvolto in attività di impegno civile. Si sa che ha fatto parte della SOS Milano, un’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza nella città lombarda.

Riservatezza e Separazione dei Genitori

Nonostante sia figlio di una famosa showgirl, Gian Amedeo Goria è noto per la sua estrema riservatezza. La sua infanzia è stata segnata dalla separazione dei genitori e dal distacco dalla madre, che si è risposata quando lui e sua sorella erano ancora adolescenti.

In un’intervista rilasciata a “Storie Italiane”, Maria Teresa Ruta ha condiviso alcuni dettagli sulla relazione con suo figlio. Pare che Gian Amedeo sia una persona d’oro, ma nel corso degli anni si sia chiuso in se stesso.

“Si è chiuso nel suo mondo. Ha studiato sempre, si è laureato in ingegneria.”

Maria Teresa Ruta sembra avere un rapporto piuttosto sfuggente con suo figlio, anche se è sempre stata molto legata a lui. La conduttrice ha espresso rimpianto per non aver dedicato più tempo ai suoi figli, desiderando di coltivare il loro rapporto in modo diverso. Tuttavia, la felicità di Maria Teresa non dovrebbe essere messa in secondo piano rispetto a quella dei figli, che ora sono diventati due adulti splendidi.