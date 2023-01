Hai capito chi è Hevia? Età, origini, moglie e figli

Il nonno di Hevia, che era anche lui un esperto suonatore di gaita, vide il potenziale del nipote e lo incoraggiò a prendere lezioni a Gijon. Hevia racconta che il giorno del suo primo concerto, sua madre pianse, non per l’emozione, ma perché lo strumento era sinonimo di musica per contadini ubriachi. Dal 1986 al 2001, Hevia è stato il direttore della banda di cornamuse di Villaviciosa; nel 1992 ha vinto il primo premio come solista al Festival interceltico di Lorient, in Bretagna. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo album, “Tierra de nadie” (uscito con il titolo “No Man’s Land” in alcuni paesi), che ha venduto 1 milione di copie solo in Spagna e che include il suo brano più famoso, “Busindre Reel”. L’album è stato ripubblicato nel 1999 in una edizione speciale con tre remix aggiuntivi. Nel 2000 è uscito il suo secondo album, “Al otro lado” (pubblicato anche come “Al otro llau” o “The Other Side”), mentre il terzo album, “Étnico ma non troppo”, è del 2003. Nel 2007 è uscito l’album “Obsessión”. Nel 2018 è uscito il quinto album, “Al son del indianu”.