Hai capito chi è Ken Block? Età, causa morte, carriera, YouTube, incidente, moglie e figli

Kenneth Paul Block ( Long Beach , California , 21 novembre 1967 – Park City , Utah , 2 gennaio 2023 ) , meglio noto come Ken Block , è stato un pilota di sport motoristici , uno dei co-fondatori e recentemente nominato Chief Brand Officer di DC Shoes e anche uno dei fondatori della Hoonigan Racing Division . Ha partecipato ad eventi action di molti sport come lo skateboard , lo snowboard , il motocross e soprattutto ai campionati di rally .

è noto per la sua vasta gamma di attrezzature per sport d’azione, tra cui scarpe e altri capi di abbigliamento.

come una piccola azienda che creava scarpe da ginnastica per skateboarder. Ken Block crede, come altri atleti, che gli skater abbiano bisogno di scarpe speciali per competere ad alti livelli. Block and Way ha iniziato a commercializzare queste scarpe e l’attività ha iniziato a crescere nel mondo degli sport d’azione. Nel maggio 2004, DC Shoes è stata acquisita da

con Damon Way (fratello maggiore dello skateboarder professionista Danny Way) nel 1994. Hanno fondato

nei primi anni

Nel 2005, Ken Block ha iniziato la sua carriera nei rally nazionali con il team Vermont Sportscar. Vermont Sportscar ha preparato una Subaru WRX STi per far correre Block. Il suo primo evento della stagione di rally è stato lo Sno*Drift, dove è arrivato settimo assoluto e quinto nella classe Gruppo N. Durante la stagione 2005, cinque piazzamenti tra i primi cinque e terzo assoluto nella classe Gruppo N e quarto nel Rally USA National Championship . Ken Block ha vinto l’America Rally Rookie of the Year.

Nel 2006, Ken Block insieme al suo compagno di squadra del DC Rally Travis Pastrana ha firmato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Subaru. Grazie a questo accordo con Subaru, i compagni di squadra divennero noti come “Subaru Rally Team USA”. Con la nuova stagione dei rally, Block ha anche ottenuto una nuovissima Vermont Sportscar che ha preparato la Subaru WRX STi del 2006 che ha gareggiato nei primi X-Games . Nella competizione, Block è arrivato terzo conquistando il bronzo. Ha continuato a competere nel Rally America National Championship 2006, dove è arrivato secondo assoluto.

2007

Nel 2007, Ken Block ha gareggiato negli X-Games , dove si è piazzato secondo assoluto e ha vinto una medaglia d’argento. Nel campionato nazionale Rally America, Block è arrivato terzo assoluto. Durante questa stagione, Block ha anche partecipato ad alcuni round del World Rally Championship, Rally Mexico e Rally New Zealand. Al Rally della Nuova Zelanda, Block è stato 2 volte tra i primi 5 nella categoria Gruppo N. Alla fine del 2007, Block aveva ottenuto 19 podi e 8 vittorie complessive in eventi di rally.

2009

Nel 2009, a Block è stata fornita una nuova Subaru WRX STi del 2008 per correre. Mr. Block ha deciso di partecipare al Rally Baie-des Chaleurs del Canadian Rally Championship per acquisire esperienza con la sua nuova auto da rally del 2008 e prepararsi per il World Rally Championship nello stesso anno. All’evento, Block ha ottenuto la sua prima vittoria al Rally de Baie-des Chaleurs. Questo è stato solo il secondo evento per la nuova vettura. Block e il suo copilota non sono stati in grado di guadagnare punti per il campionato nell’evento a causa della mancanza di una licenza di corsa dal Canada. Block ha gareggiato al Rally di New York, USA e ha concluso al primo posto. Nella competizione X-Games, Block è arrivato terzo a pari merito con Dave Mirra .. Questo fatto era dovuto sia ai concorrenti che a problemi con la sua macchina. Block, che è arrivato alle semifinali dell’evento, ha avuto un problema al radiatore dell’auto dopo essere atterrato goffamente su un salto. Con i due terzi classificati impossibilitati a gareggiare a causa di auto danneggiate, sono state assegnate medaglie a entrambi.

Block ha gareggiato nel Rally America National Championship 2008, che si è concluso il 17 ottobre 2008. Alla fine, è arrivato secondo assoluto con una clamorosa vittoria in quest’ultima data. Sul palco del Lake Superior Performance Rally, Block ha concluso con più di un minuto di vantaggio sul suo concorrente più vicino e ha conquistato il secondo posto assoluto. Per il 2009 vuole partecipare a 3 date nel Mondiale Rally .

2010

Block al Rally dell’Alsazia nel 2010.

Pilota di rally negli Stati Uniti , amante degli sport estremi e ideatore del cosiddetto rally Gymkhanas (circuiti con ostacoli e difficoltà dove mette alla prova le sue capacità di guida rally e drift), sta per chiudere un accordo per partecipare al Mondiale Rally Championship , lo farà su una vettura del futuro Monster World Rally Team . Chris Atkinson , ex pilota del Subaru World Rally Team, sarà il partner di Block nel team ufficiale di bevande energetiche Monster. Il contratto avrà una durata di 3 anni e dovrà essere chiuso nel giro di un mese, offrirà al Mondiale Rally una grande opportunità per entrare a pieno titolo nel sempre importante mercato nordamericano, e allo stesso tempo servirà da spinta per la disciplina all’interno degli Stati Uniti, Stati Uniti, che ha registrato una crescita significativa grazie agli X-Games e al Rally America .

Ken Block, fino a quell’anno pilota inseparabile della Subaru con la sua Impreza WRX STi, con il suo passaggio alla Ford, già ufficialmente confermato, passa a guidare la Ford Fiesta e la Focus in varie competizioni, guidando prima una Ford Focus WRC preparata da M- Sport in numerosi eventi del World Rally Championship, con il Monster World Rally Team , sponsorizzato dal brand di energy drink.

Block ha corso con un’auto Ford di fabbrica nel Campionato del mondo di rally. Block gareggerà anche con una Ford Fiesta al Rally America e agli X Games . Il pilota era già “Rookie of the Year” nell’American Rally Championship nel 2005 ed è stato tre volte medaglia agli X Games.

2011-2013

Block ha partecipato agli X Games di Los Angeles del 2011 su una Ford Fiesta ufficiale del Monster Team , dove si è piazzato 11 °.

Dopo aver saltato i primi due round dell’anno, Block ha continuato la sua partecipazione al World Rally Championship 2012, correndo nel Rally del Messico , questa volta con un compagno di squadra: l’australiano Chris Atkinson , entrambi alla guida di una Ford Fiesta WRC .

D’altra parte, ha partecipato al Global Rallycross Championship con una Monster Ford Fiesta. È stato secondo agli X Games di Los Angeles e quinto al New Hampshire , per il quale è arrivato quinto in campionato.

Nella sua prima prova nel 2013 , al Rally del Messico , Block è arrivato settimo assoluto, guadagnando i suoi primi sei punti del campionato. Questo risultato rappresenta il suo miglior record all’interno del Campionato del Mondo fino a quella data.

Block ha partecipato al Global Rallycross Championship su una Ford Fiesta, ora con il team Hoonigan. È stato secondo agli X Games di Monaco ea Bristol , vincendo quest’ultimo round a Las Vegas, la sua prima vittoria nel rallycross. Era quindi terzo in campionato, dietro Toomas Heikkinen e Tanner Foust .

Anni recenti

Nel 2014 ha partecipato al Rally di Catalogna, chiudendo al 12° posto dopo aver colpito una roccia nell’ultima tappa. Nel Global RallyCross Championship ha vinto a Charlotte e Las Vegas, ed è salito sul podio a New York, Daytona e nelle due manche di Los Angeles. Così, è arrivato secondo in campionato, perdendo di 5 punti contro Joni Wiman. Ha invece disputato tre gare del Mondiale Rallycross , ottenendo un terzo posto in Norvegia e un quarto in Francia.

Ken Block al World RX 2016 del Portogallo .

Block ha continuato nel Global Rallycross Championship su una Ford Fiesta nel 2015. Ha ottenuto tre vittorie a Fort Lauderdale, Jacksonville e Detroit 1, oltre a un secondo e un terzo. Tuttavia, ha ottenuto scarsi risultati nelle ultime cinque date, per le quali è stato retrocesso al settimo posto assoluto.

Nel 2016, Block ha continuato a competere nel World Rallycross Championship , guidando una Ford Focus del suo team Hoonigan. E preparato dal team di rally M-Sport . Mancando una sola data alla fine della stagione 2017, la squadra decide di ritirarsi a causa degli scarsi risultati ottenuti.

La sua ultima uscita nel WRC è stata al Rally Catalunya 2018

Nel settembre 2021, mesi dopo aver annunciato la sua partenza da Ford, Block si è unito ad Audi per far parte di un programma di auto elettriche.