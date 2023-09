Hai capito chi è Leo il compagno di Scialpi?

Il Cantante degli Anni Ottanta

Scialpi, il celebre cantante che ha dominato la scena musicale degli anni Ottanta con successi come “Rocking Rolling,” ha una vita privata che ha destato l’interesse di molti. Tra le sue relazioni e il matrimonio con il compagno Leo, c’è molto da scoprire.

Il Trionfo Negli Anni Ottanta

Scialpi è un nome che riporta alla mente i gloriosi anni Ottanta, quando il giovane cantante, con un’immagine misteriosa e videoclip di grande impatto, è diventato un idolo per i giovani. Il suo trionfo iniziò nel 1983 quando vinse la sezione “Discoverde” al Festivalbar.

La Vita Privata di Scialpi

Scialpi, all’anagrafe 61 anni, è nato il 14 maggio 1962 a Parma, sotto il segno zodiacale del Toro. Nel 2015, il cantante ha sposato il manager Roberto Blasi dopo una relazione di sei anni. La coppia, conosciuta come Compagni, è stata anche un’icona per le coppie omosessuali italiane dopo aver partecipato al reality show di Rai 2, Pechino Express 4, nel 2015.

La Fine del Matrimonio con Roberto Blasi

Tuttavia, il loro matrimonio è durato solo due anni, terminando nel 2017. In un’intervista, Scialpi ha rivelato: “Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo. Posso dire che ero innamorato e che non conoscevo davvero Roberto. Siamo stati insieme e ora se n’è andato senza dirmi nulla.”

Il Nuovo Inizio con Leo

Dopo un anno dalla fine del matrimonio, nel 2018, Scialpi ha iniziato una nuova storia d’amore con Leo, un dirigente bancario americano di sessant’anni. Leo era già stato sposato con una donna da cui aveva avuto due figlie.

La Fine della Relazione con Leo

Tuttavia, anche questa relazione ha avuto una fine, e nel maggio 2021, Scialpi ha rivelato di avere un nuovo compagno: Louis Pirreras, un giovane spagnolo di ventitree anni. La coppia si è conosciuta attraverso i social media ed è stata di stanza a Brescia. Attualmente, non sappiamo se Scialpi sia in una relazione o se sia tornato single.

Le Canzoni Iconiche di Scialpi

Dopo il successo straordinario di “Rocking Rolling” nel 1983, Scialpi ha continuato a collezionare successi con brani come “Mi manchi tu” (1983), “Cigarettes and Coffee” (1984), “No East No West” (1986), “Cry” (1986), e “Bella età” (1987). Nel 1988, ha vinto il Festivalbar con “Pregherei,” eseguito in duetto con Scarlett Von Wollenmann.

Curiosità su Scialpi

Ecco cinque curiosità su Scialpi: