Hai capito chi è Riccardo Sangiuliano l’ex marito di Nathalie Caldonazzo? Età, figlia Mia e lavoro

Riccardo Sangiuliano e Nathalie Caldonazzo erano già sposati e avevano una figlia, Mia. È importante ripercorrere le tappe fondamentali del loro percorso personale e professionale.

Riccardo Sangiuliano è una persona molto riservata, il che spiega le poche informazioni disponibili su di lui. È un imprenditore napoletano, laureato in finanza aziendale alla Luiss e con un Master in Value Investing alla Columbia University, come riportato online.

In precedenza, il marito di Nathalie Caldonazzo, Riccardo Sangiuliano, era impiegato presso un istituto di credito svizzero e ora è responsabile dell’Asset Management di Assiteca Sim. La coppia ha dato il benvenuto alla figlia Mia nel 2004. All’interno della casa del Grande Fratello, la showgirl ha rivelato che il rapporto con il padre è complicato.

Il rapporto di Mia con il padre è stato difficile. Crescerla non è stato un compito semplice. Fortunatamente, ha avuto il sostegno dei nonni napoletani. Tuttavia, il rapporto con la nonna è teso, poiché sembra essere eccessivamente protettiva nei confronti del figlio – un tratto comune tra le madri napoletane.

Sono ancora grata per tutto il sostegno che la madre di Mia mi ha fornito. Mi piacerebbe che Mia avesse un forte legame con suo padre, perché questo allevierebbe le mie preoccupazioni. Purtroppo, qualcosa è andato storto e sembra essere irreparabile. Ho cercato di parlarne, ma c’è molto risentimento. Non ho mai voluto parlare male di lui.

Non si sa quale sia lo stato attuale della relazione tra Nathalie Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano. Tuttavia, la showgirl ha chiarito in più occasioni di non mantenere un rapporto positivo con i suoi ex partner.