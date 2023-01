Hai capito chi è Richard Flood marito di Gabriella Pession? Età, vita privata, carriera e figli

Richard Flood è un attore irlandese conosciuto per i suoi ruoli in “Crossing Lines” e “Grey’s Anatomy”. È nato nel 1982 a Dublino ed ha 42 anni. Ha sposato Gabriella Pession, attrice italiana, nel 2016, e insieme hanno un figlio di nome Giulio Flood. Flood è molto attivo su Instagram, dove ha quasi 200.000 followers, e condivide spesso immagini della sua vita privata con suo marito. Attualmente, la coppia è in vacanza in Irlanda per celebrare il nuovo anno nel paese natale di Flood.