Hai capito chi è Tiziana Rocca? Età, altezza, marito e figli, Giulio Base

Tiziana Rocca ha una carriera di oltre 14 anni nell’organizzazione di eventi e serate di successo. Ha fondato la TRC (Tiziana Rocca Communications), un’azienda di comunicazione che crea eventi, feste, convegni e conferenze stampa. Molte personalità dello spettacolo si rivolgono a lei per aumentare la visibilità nel mondo dello showbiz. Oltre a essere una PR, dal 2017 è anche direttrice generale del Taormina FilmFest e testimonial di diverse onlus, come la Fondazione Terres Des Hommes, VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), Associazione Giustacausa e WWF. Da alcuni anni tiene anche un corso di formazione su come organizzare un evento di successo a Cinecittà Campus.