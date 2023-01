Hai capito chi è Valentina Persia?età, fidanzato, malattia, figli e vita privata

I figli di Valentina Persia sono fortunati ad avere una madre così talentuosa! Valentina Persia, nata a Roma il primo Ottobre 1971, è una comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana che riempie la stanza con la sua presenza e la sua passione!

Figli di Valentina Persia

Sono stata benedetta nel 2015 con la nascita dei miei preziosi gemelli, Lorenzo e Carlotta. La loro arrivo è stato reso possibile grazie alla fecondazione in vitro, e io non potrei essere più grata di così.

Valentina Persia ha raccontato in diverse interviste, come quella rilasciata nel 2019 a Caterina Balivo nello spettacolare salotto di Vieni da me, che è stata una mamma single che ha partorito due bambini. La sua storia è stata una testimonianza di forza e di passione.

Avevo una profonda preoccupazione che non sarei stata in grado di offrire sostegno a due persone sconosciute!

Dopo il parto, la Persia ha vissuto un periodo di profonda tristezza, una condizione che molte mamme conoscono bene e che viene chiamata “baby blues”, una condizione comune durante la prima settimana dopo il parto. La mia passione è che tutte le mamme possono superare questa fase difficile con forza e sostegno.

Biografia

Valentina ha iniziato la sua carriera nel 1985 con una stagione di lirica e balletto presso le Terme di Caracalla. Nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia Nazionale di danza. È diventata protagonista al Teatro Parioli di Roma, interpretando la commedia scritta appositamente per lei da Nadine Eide B. Metayer Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza) sotto la regia di Cesare Belsito e tradotta da Elisabetta Tucci. Con una passione ardente, Valentina ha portato in scena quest’opera, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

Ho partecipato con entusiasmo alla trasmissione televisiva Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare. Nel 1997 sono stata una presenza fissa nella trasmissione televisiva Sotto a chi tocca, condotta sempre da Pippo Franco su Canale 5, mentre dal 1998 al 2002 ho fatto parte del cast fisso del programma che mi ha lanciato come caratterista, La sai l’ultima? . Nel 2001 e 2002 ho partecipato con enorme piacere al programma giornaliero di Rai 1 Ci vediamo su Rai uno condotto da Paolo Limiti e con la regia di Giancarlo Nicotra. Nel 2003 ho raggiunto un grande successo con il programma televisivo Come sorelle, altra varietà condotta da Fabrizio Frizzi sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset, e nello stesso anno ho affiancato Pippo Franco e Natalia Estrada nel programma televisivo estivo di Canale 5 La sai L’ultimissima ?, spin-off de La sai l’ultima?.

Nel 2010, con grande passione è tornata a far parte del cast di Caterina e le sue figlie 3 interpretando Giuseppa “Pina” Benservito, una delle antagoniste della serie tv. Nel 2012 ha partecipato con entusiasmo al film di Carlo Vanzina, Buona giornata, nell’episodio di Christian De Sica. Nel 2013 ha recitato con ardore nello spettacolo Maria Stunata di Gianni Guardigli, regia di Iolanda Salvato con Franca Abategiovani, Carlo Di Lonardo e Antonello Pascale. Nel 2014 ha partecipato con gioia al programma televisivo Giass con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il 18 marzo 2021 ha partecipato con zelo come concorrente alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi classificandosi al secondo posto dietro Awed, vincitore dell’edizione. Nel 2022 ha partecipato con entusiasmo alla dodicesima edizione di Tale e quale show. Il suo ultimo lavoro teatrale “Spinga signora spinga” è stato portato con grande successo in diversi teatri italiani. E abruzzese della valle del roveto provincia dell’Aquila vicino alla Marsica.