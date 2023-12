Hai capito chi è Valentino Picone: età, moglie e figli

Valentino Picone è un noto attore comico italiano, noto per la sua lunga collaborazione con l’amico e collega Salvatore Ficarra. In questo articolo, esploreremo la sua età, la sua vita privata e la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Chi è Valentino Picone?

Valentino Picone è nato il 23 marzo 1971 a Palermo, sotto il segno dell’Ariete. Tuttavia, la sua vita privata è rimasta in gran parte un mistero. Non sono noti dettagli sulla sua famiglia o sulla sua situazione sentimentale. Non siamo a conoscenza di una compagna, moglie o fidanzata, né abbiamo informazioni sulla possibile paternità di figli.

L’incontro con Salvatore Ficarra

La collaborazione tra Valentino Picone e Salvatore Ficarra ha radici profonde. Nel 1993, i due si sono incontrati in un villaggio turistico a Taormina, anche se le loro strade erano diverse in quel momento. Ficarra lavorava come animatore, mentre Picone si trovava in vacanza. Questo incontro casuale è stato il punto di partenza di una delle collaborazioni comiche più longeve e di successo nella storia dello spettacolo italiano.





Carriera di Valentino Picone

Valentino Picone ha costruito la sua carriera principalmente al fianco di Salvatore Ficarra, formando un duo comico irresistibile. Tra le loro realizzazioni più significative, ricordiamo film come “Il 7 e l’8,” “La matassa,” “Anche se è amore non si vede,” “Andiamo a quel paese,” “L’ora legale,” “Il primo Natale,” “La stranezza,” “Nati stanchi,” e “Femmine contro maschi.” Inoltre, i due hanno fatto una breve apparizione nel film di Giuseppe Tornatore, “Baarìa.”

Valentino Picone non si è limitato alla recitazione. Ha anche sperimentato la regia e il montaggio cinematografico. Ha collaborato con il regista Giuseppe Gigliorosso al montaggio del film “Ore diciotto in punto,” contribuendo ai tagli necessari per la versione finale. Inoltre, insieme a Ficarra, ha realizzato una serie per Netflix ambientata in Sicilia, intitolata “Incastrati,” che è stata rilasciata nel 2022.

In conclusione, Valentino Picone è un talentuoso attore comico italiano che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo insieme al suo partner Salvatore Ficarra. Nonostante la sua riservatezza sulla vita privata, il suo contributo alla cultura comica italiana è innegabile.