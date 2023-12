Al Bano, celebre cantante italiano, ha una famiglia composta da sei figli, frutto delle sue relazioni passate e attuali. Scopriamo chi sono e come sono legati a questa icona della musica italiana.

I 4 Figli da Romina Power

Al Bano è stato sposato per quasi 30 anni con la famosa cantante Romina Power, ed è con lei che ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Ylenia

La primogenita, Ylenia, purtroppo è scomparsa in circostanze misteriose nel 1993, quando aveva solo 23 anni. Nonostante gli sforzi e gli appelli dei genitori, il suo corpo non è mai stato trovato. Questa tragica perdita ha segnato profondamente la famiglia.





Yari

Yari, il secondo figlio, ha oggi 49 anni ed è fidanzato con una ragazza portoghese. Ha intrapreso la carriera di avvocato specializzato in diritti umani.

Cristel

Cristel, la figlia successiva, ha 37 anni ed è recentemente convolata a nozze, vivendo in Croazia con il marito.

Romina Jr.

Romina Jr., l’ultima dei quattro figli da Romina Power, ha oggi 35 anni e risiede a Roma. La famiglia, nonostante le sfide e le difficoltà, ha sempre cercato di rimanere unita.

I 2 Figli con Loredana Lecciso

Dopo la fine del suo matrimonio con Romina Power, Al Bano ha trovato l’amore in Loredana Lecciso, con cui è legato da una relazione ventennale. Da questa unione sono nati due figli:

Yasmine

Yasmine, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, ha 22 anni ed è impegnata nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme del padre. Ha debuttato nella musica con il singolo “Ego” ed è apparsa in un film.

Al Bano Jr.

Al Bano Jr., noto anche come Bido, ha 21 anni ed è molto simile fisicamente al padre. Non è interessato alla fama e alle telecamere come il genitore, ma sta cercando la sua strada in modo indipendente. Preferisce dedicarsi agli studi e trovare un percorso diverso.

La famiglia di Al Bano è variegata e ognuno dei sei figli ha intrapreso strade diverse nella vita. Nonostante le sfide e le controversie, il cantante è sempre stato legato ai suoi cari, che continuano a essere una parte importante della sua storia personale.