Hai letto l’oroscopo Branko domani 21 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 21 febbraio Leone

Da oggi la vostra fortuna può migliorare ancora perché al magnifico influsso che riceverete da Giove si unirà anche quello di Venere, altro pianeta favorevole e benefico che vi porterà fortuna non solo nelle cose mondane, lavorative e materiali ma anche in amore e vita intima. Stai attento con l’invidia.

Oroscopo Branko 21 febbraio Vergine

Ti aspetti troppo dagli altri ed è per questo che spesso provi dispiaceri o delusioni così grandi e dolorosi. E uno di questi sconvolgimenti, appunto, potresti prenderlo oggi. Sei una persona nobile con la tua parola, estremamente leale sia nel lavoro che nell’amicizia, ma ti circondi di tanti altri che non sono così.

Oroscopo Branko 21 febbraio Bilancia

Un colpo di fortuna o un aiuto importante e inaspettato arriverà nella tua vita proprio quando ne avrai più bisogno. Quando avevi già perso ogni speranza, il destino ti tirerà fuori da un serio problema lavorativo o finanziario, e questo non si ferma qui, ma alla fine finirà per metterti in una posizione molto più favorevole.

Oroscopo Branko 21 febbraio Scorpione

Non essere ingrato con l’amore o l’attenzione che ti danno, anche se non provi lo stesso, è sempre bello avere persone che ti amano, forse ora non ne hai bisogno, ma potrebbe succedere domani. Anche se sei stato ferito molto in passato, dimostra che sei migliore di quelli che ti hanno fatto questo.