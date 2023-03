Heather Parisi picchiata per 7 anni dall’ex compagno

Heather Parisi ha recentemente condiviso una storia molto personale a Live – Non è la D’Urso sulla sua passata relazione, in cui ha subito sette anni di abusi fisici da parte del suo ex compagno. Dove si trova ora?

Heather Parisi ha fatto una rivelazione scioccante ed emotivamente dolorosa in prima serata nel programma di Canale Cinque Live – Non è la D’Urso. Nel salotto di Barbara D’Urso ha rivelato che il suo ex compagno l’ha sottoposta a violenze fisiche per sette anni. Oggi, però, è riuscita a voltare pagina e può condividere la sua storia.

Barbara D’Urso si occupa con particolare passione del problema della violenza contro le donne e ha usato ancora una volta la testimonianza di Heather Parisi per lanciare un messaggio forte.

La donna ha raccontato la sua esperienza, esprimendo sentimenti di isolamento, ma riconoscendo di non essere sola nella sua sofferenza, poiché molte altre donne hanno sopportato la violenza domestica per sette anni.

La donna ha rifiutato di fornire dettagli identificativi, ma ha rivelato gli abusi fisici subiti, tra cui calci, pugni e percosse. Il tormento psicologico, tuttavia, è stato ancora più grave, in quanto è stata oggetto di soprannomi dispregiativi, che non ripeteremo per rispetto della sua dignità di persona, anche prima della sua carriera professionale.

Heather Parisi ha ammesso di essersi sentita vulnerabile in queste circostanze, ma alla fine ha trovato il coraggio di partire, imbarcandosi su un aereo e trasferendosi a vivere da un’amica.