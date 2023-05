Helena Prestes commossa all'Isola dei Famosi 2023: un addio doloroso - Controcopertina

Helena Prestes, la naufraga sull’isola di Sant’Elena, si lascia andare alle lacrime durante un commovente addio. La sorpresa di Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, ha reso ancora più difficile il distacco. Scopriamo i dettagli dell’emozionante momento vissuto all’Isola dei Famosi.

È stato un momento di grande commozione per Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023. Nonostante sapesse che sarebbe arrivato, il momento dell’addio ha preso il sopravvento, lasciando la concorrente in lacrime. Nel daytime del reality show condotto da Ilary Blasi, trasmesso nel pomeriggio del mercoledì 24 maggio, si è assistito a questa scena toccante. Ma non è stata l’unica scena ad avere un impatto emotivo: anche Corinne Cléry, ancora residente a Playa Tosta, ha avuto un momento difficile durante una discussione con altri naufraghi. Ma qual è stata la causa?

Il motivo della disputa è stato il desiderio degli altri naufraghi di ottenere un telo per costruire un riparo in caso di pioggia. Corinne non ha gradito l’atteggiamento dei suoi compagni che davano per scontato di potersi appropriare del suo telo, che aveva avuto per cinque settimane. Ha espresso la sua insoddisfazione, sottolineando che alcuni non avevano rinunciato a oggetti personali come maschere o zattere. È evidente che non le è piaciuto il modo in cui la questione è stata affrontata, affermando che c’è un modo giusto di comportarsi.

Helena Prestes si commuove durante l’addio a un’amica speciale

Helena Prestes si è trovata sull’isola di Sant’Elena e quando è giunto il momento di salutare un’amica, le lacrime sono scese copiose. Coloro che hanno seguito l’ultima diretta conoscono bene la sorpresa che Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, ha riservato alla naufraga. Ha avuto l’opportunità di trascorrere una notte sull’isola insieme a Helena.

Con grande emozione, Helena ha voluto ringraziare la vita degli ultimi due anni. Ha espresso gratitudine verso Nikita, una persona che la guarda negli occhi e la comprende a fondo. Nikita conosce la sua parte migliore e non l’ha mai abbandonata, nemmeno nei momenti difficili come questo. La sua presenza ha donato a Helena una grande forza interiore. Mentre si congedava, Helena si è lasciata andare alle lacrime, manifestando la tristezza di dover dire addio a un’amica così speciale.

Prima che Nikita salisse sul barchino per lasciare l’isola, le due amiche si sono abbracciate con forza, promettendosi di rimanere forti l’una per l’altra. “Spacca!”, hanno gridato all’unisono, con l’intento di incoraggiarsi reciprocamente. Successivamente, l’ospite ha lasciato la spiaggia. Adesso, resta da scoprire chi, dopo la vincitrice dell’ultimo GF Vip, si unirà ai naufraghi in Honduras per offrire loro sostegno. Saranno rivelati i prossimi giorni.