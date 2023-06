Helena Prestes sconvolge l'Isola dei Famosi 2023: Ecco il naufrago preferito della settimana - Controcopertina

L’Isola dei Famosi 2023 si avvicina alla sua conclusione, con soltanto due settimane rimanenti. Oggi, lunedì 5 giugno, andrà in onda un episodio cruciale in cui verrà svelato chi accederà alla semifinale, in particolare tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci, che si trovano al televoto per l’eliminazione. Inoltre, sarà rivelato il nome del primo finalista, mentre già conosciamo il naufrago preferito della settimana.

Scontro e tensioni nell’isola

Durante l’episodio, assisteremo a numerosi confronti diretti tra i naufraghi, considerando le intense discussioni degli ultimi giorni. Gran parte di queste si sono sviluppate a causa di Helena Prestes, che continua a lanciare frecciatine che inevitabilmente scatenano reazioni. Nonostante ciò, Helena si è fatta strada come il concorrente preferito della settimana, conquistando il favore del pubblico.

Il vincitore della settimana

Il sondaggio pubblicato su Novella 2000 ha rivelato il naufrago preferito della settimana dell’Isola dei Famosi 2023. Ai due ultimi posti della classifica si trovano Gian Maria Sainato, che ha ottenuto addirittura lo 0% dei voti, e Alessandra Drusian con l’1%. Al terzo posto, sul podio, troviamo Pamela Camassa con il 19%, seguita da Marco Mazzoli al secondo posto con il 26%.

Tuttavia, a sorpresa, Helena Prestes è risultata essere la naufraga preferita, conquistando il 27% dei voti. Ciò solleva la domanda se sia lei a essere destinata a vincere il reality show. Alcuni utenti online sostengono che il comportamento della modella sia una tattica per sfruttare il vittimismo e ottenere la vittoria del programma, mentre altri parlano di episodi di bullismo nei suoi confronti da parte degli altri naufraghi. Sicuramente, durante l’episodio di stasera, verrà approfondito questo tema controverso.

Altri risultati del sondaggio

Tra gli altri naufraghi menzionati nel sondaggio, troviamo Suor Cristina al sesto posto con il 5% dei voti, seguita da Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, entrambi al quinto posto con il 7%. Infine, Luca Vetrone ha ricevuto il 3% dei voti, mentre Fabio Ricci si è aggiudicato il 4%.

Con l’avvicinarsi della fine dell’Isola dei Famosi 2023, l’attenzione si concentra sul destino di Helena Prestes e sulle dinamiche che si svilupperanno tra i naufraghi nell’episodio di stasera. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà la situazione e chi raggiungerà la semifinale del programma.