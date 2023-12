“Terra Amara,” la soap turca che ha debuttato su Canale 5 poco più di un anno fa, ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. Tra gli attori protagonisti, uno dei nomi più noti è Hilal Altinbilek, l’interprete di Zuleyha. In questo articolo, esploreremo la vita di Hilal Altinbilek, la sua carriera e la sua presenza sui social media.

Chi è Zuleyha in Terra Amara?

Zuleyha è un personaggio centrale nella trama di “Terra Amara.” La sua bellezza, in particolare i suoi grandi occhi, ha conquistato il cuore di Yilmaz e ha suscitato l’interesse di Demir fin dal loro primo incontro. Zuleyha è un personaggio positivo e altruista, sempre pronta ad aiutare coloro che ama. Tuttavia, la sua vita è segnata da sacrifici, inclusa la rinuncia al suo amore per Yilmaz per proteggerlo, e la necessità di mantenere segreto il vero padre del suo figlio Adnan sotto minacce da parte del marito Demir e della suocera Hunkar.

La Vita Personale di Hilal Altinbilek

Hilal Altinbilek è nata il 11 febbraio 1991 a Smirne, Turchia, ed è di origini kosovare. Fin da giovane, ha coltivato la sua passione per la recitazione, anche se i suoi primi passi nel settore sono stati fatti durante gli anni universitari, quando ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale.





Recentemente, Hilal è stata in Italia, a Milano, dove ha registrato un’intervista per il programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. È nota per il suo amore per gli animali e condivide spesso sui social media momenti con il suo cane Jupiter, ma anche con gatti e cavalli.

Sulla sua vita sentimentale, Hilal è sempre stata molto riservata. Sebbene ci siano state voci di frequentazioni con colleghi come Yilmaz e Demir, l’attrice ha costantemente negato coinvolgimenti sentimentali. Attualmente, non è chiaro se abbia un fidanzato, ma ha dichiarato che l’unico uomo importante nella sua vita è suo padre.

Carriera

Il debutto di Hilal in televisione è avvenuto nel 2011 nella serie “Derin Sular,” dove ha interpretato il ruolo di Irem. Da allora, la sua carriera è stata caratterizzata da successi, con il ruolo di Zuleyha in “Terra Amara” che rappresenta uno dei momenti salienti. Nel corso degli anni, ha recitato in diverse serie televisive turche, tra cui “Karagul” (dal 2013 al 2016), “Hayatimin Aski” (2016) e “Cocuklar Sana Emanet” (2018). Grazie alle sue interpretazioni, ha ricevuto numerose nomination, tra cui ai Golden Palm Awards e ai Turkey Youth Awards. Inoltre, è stata protagonista di diverse copertine di riviste.

Hilal Altinbilek ha un profilo Instagram ufficiale (@hilalaltinbilek) seguito da oltre un milione e centomila follower provenienti da tutto il mondo. Attraverso il suo account, condivide momenti significativi della sua vita, sia nel contesto lavorativo che in quello privato.

In Sintesi

Nome completo: Hilal Altinbilek

Hilal Altinbilek Età: 31 anni

Data e luogo di nascita: 11 febbraio 1991, Smirne, Turchia

Professione: Attrice

Altezza e peso: 170 cm per 50 Kg

170 cm per 50 Kg Profilo Instagram ufficiale: @hilalaltinbilek

Hilal Altinbilek è una giovane attrice turca che ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie al suo ruolo di Zuleyha in “Terra Amara.” Con una carriera in continua ascesa e un seguito sui social media, è destinata a diventare una figura sempre più riconosciuta nel mondo dello spettacolo.