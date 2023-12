Una storia insolita sta facendo il giro dei social media: una donna australiana, Honey Brooks, ha condiviso apertamente la sua esperienza di condividere il marito con ben 16 donne diverse in un solo anno. Mentre questa confessione potrebbe sorprendere molte persone, Brooks è entusiasta della sua relazione aperta e non la cambierebbe per nulla al mondo. La decisione di aprire la loro relazione è stata presa dai coniugi per ravvivare il loro amore e aggiungere un po’ di eccitazione alla loro vita di coppia.

Una Decisione Impensabile un Anno Fa

“Se mi avessero detto 12 mesi fa che avrei condiviso mio marito con altre donne, non ci avrei creduto”, ha raccontato Honey Brooks in un video condiviso su Instagram che ha rapidamente fatto il giro del mondo. Brooks ha ammesso apertamente di raggiungere suo marito in camera da letto mentre è coinvolto con altre donne. Sorprendentemente, ha confessato di essere abbastanza sicura che le piacciono le donne più di suo marito.

Un’Abitudine Intima Condivisa

Ma le sorprese non finiscono qui. Honey Brooks ha anche condiviso con i suoi follower un’altra intima abitudine della loro coppia: registrano insieme le esperienze erotiche che suo marito ha con altre donne. Successivamente, guardano questi video insieme e commentano l’esperienza. Per Brooks, questa pratica è un modo per sentirsi complici e uniti nella loro relazione.





Alla Ricerca di Nuove Esperienze

Brooks ha anche svelato che non ha intenzione di smettere di invitare altre donne nella loro camera da letto. “Sono sempre alla ricerca di un’altra donna che si unisca a noi”, ha affermato nel video.

Ma cosa ne pensa il marito di questa decisione? Honey Brooks ha spiegato: “Lui è più tranquillo, mentre io non posso farne a meno”.

Opinioni Divise

Il video di Honey Brooks ha suscitato opinioni contrastanti in tutto il mondo. Alcuni ritengono che condividere il proprio partner con così tante persone sia assurdo, mentre altri appoggiano la sua scelta di vita. Un utente ha persino condiviso la propria esperienza, dicendo: “L’amore e il sesso non sono la stessa cosa, e ci è voluta una relazione rovinosa con un narcisista per dimostrarmelo”.

In un mondo in cui le relazioni sono spesso definite da regole tradizionali, storie come quella di Honey Brooks ci ricordano che ci sono molte sfaccettature e possibilità diverse quando si tratta di amore e relazioni.