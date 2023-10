I medici salvano la ragazza accoltellata dal compagno a Como: nonostante le ferite alla gola è uscita dal coma

Erika Dessi si sveglia dal coma: è fuori pericolo

Erika Dessi, la giovane di 21 anni che è stata accoltellata dal suo compagno a Como, ha finalmente ripreso conoscenza. Nonostante le ferite alla gola, la ragazza è fuori pericolo e le sue condizioni stanno migliorando. L’ospedale Sant’Anna, dove Erika era stata ricoverata, ha confermato che la giovane è tranquilla e che gli accertamenti proseguono.

Le condizioni di Erika Dessi

Erika è stata trovata riversa sul letto di casa con ferite d’arma da taglio, tra cui una alla gola, causate dal suo fidanzato, Michael Patellaro. Dopo l’aggressione, Erika è stata ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. Fortunatamente, si è svegliata e le sue condizioni stanno migliorando, nonostante il trauma alla testa riportato durante l’aggressione.

La lite per motivi di gelosia

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite per motivi di gelosia. Michael Patellaro avrebbe colpito Erika con un coltello da cucina, dichiarando agli investigatori: “Ho combinato un guaio”. Dopo il tentato omicidio, il ragazzo ha cercato di fuggire in treno dalla stazione di Como San Giovanni, ma poi ha deciso di tornare a casa e chiamare il 112. Attualmente si trova in stato di shock e è detenuto nel carcere di Bassone.