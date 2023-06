I vicini sconcertati dai due giorni di folle velocità con la Lamborghini dei The Borderline - Controcopertina

La comunità di Casal Palocco è ancora sconvolta dall’incidente che ha coinvolto la Lamborghini dei The Borderline e ha causato la morte del piccolo Manuel. Secondo i testimoni oculari, i membri del gruppo erano in giro a velocità sconsiderata da almeno due giorni. Li hanno visti sfrecciare vicino alla stazione di servizio e scomparire in un istante, poi hanno udito l’impatto devastante. La gente del quartiere non riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto.

L’impatto sull’intera comunità

“Questa vicenda – afferma uno dei residenti – ci ha colpito come un proiettile”.

Un altro cittadino aggiunge che ciò che è accaduto “poteva capitare a chiunque di noi. Se solo qualcuno potesse vedere le registrazioni delle telecamere, capirebbe cosa intendiamo”. Molti si mostrano anche indignati nei confronti di chi ha noleggiato l’auto coinvolta nell’incidente. Tuttavia, il pensiero di tutti va innanzitutto alla famiglia del piccolo Manuel.

Una fiaccolata di solidarietà

“Penso che sia giusto – afferma Barbara – che il quartiere e le zone circostanti si uniscano in una fiaccolata per esprimere vicinanza alla famiglia e il nostro dissenso verso certi comportamenti. Un evento pacifico, sperando soprattutto che i giovani e giovanissimi che seguono i social media partecipino attivamente”. Ma quando? “Il prima possibile”, aggiunge Barbara, “stiamo discutendo con il presidente del Consorzio e il municipio per organizzarla al meglio”.