Emozioni e saluti commoventi nell'ultima puntata de I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi - Controcopertina

Oggi, venerdì 16 giugno, si è conclusa l’ultima puntata della stagione del programma di Rai2, I Fatti Vostri. Il programma, condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, ha salutato i milioni di telespettatori che hanno sempre dimostrato grande fiducia nel format del secondo canale. L’inizio della puntata è stato particolarmente emozionante per la coppia di conduttori, con Salvo Sottile, ex volto del TG1, che ha voluto dedicare un pensiero a tutti coloro che a partire da lunedì non avranno più l’appuntamento con I Fatti Vostri, ma che potranno rivedere il programma a settembre, quando Sottile e Falchi torneranno alla guida del programma.

Le emozioni nel corso della puntata

Durante l’ultima puntata de I Fatti Vostri, le emozioni si sono susseguite. Nel finale del programma, i due presentatori hanno salutato con grande commozione, con un messaggio toccante da parte di Salvo Sottile: “Vogliamo ringraziare tutti quanti, tutti coloro che ci hanno tenuto compagnia. Non è facile congedarsi da voi dopo questa stagione straordinaria, ci avete regalato grandi ascolti”. Sottile ha espresso la sua gratitudine verso Anna Falchi, Giovanna Flora e Michele Guardì, che non lo hanno mai fatto sentire un estraneo, e ha abbracciato la collega.

Un privilegio andare in onda

Salvo Sottile ha espresso un vero e proprio messaggio d’amore verso il pubblico, gli autori e la Rai: “È stato davvero un privilegio andare in onda e farvi compagnia tutti i giorni”. Il giornalista ha concluso con un abbraccio sincero, ringraziando tutti coloro che hanno dimostrato un affetto incondizionato e hanno contribuito ai risultati straordinari dello show.

Nell’ultima puntata de I Fatti Vostri, Salvo Sottile e Anna Falchi hanno lasciato trasparire tutte le emozioni legate a questa stagione del programma. I due conduttori hanno espresso gratitudine e amore verso il pubblico e tutto il team che ha reso possibile il successo dello show. Nonostante il commiato, Salvo e Anna torneranno a settembre alla guida del programma per il terzo anno consecutivo, pronti a regalare nuovi momenti di intrattenimento e condivisione con il pubblico.