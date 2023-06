Momento difficile per Mattia Zenzola: l'infortunio che ha interrotto il suo sogno - Controcopertina

Il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, di solito è molto riservato sulla sua vita privata, ma cerca comunque di mantenere un contatto con i fan, anche se solo virtualmente, il più possibile. Recentemente, ha pubblicato una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram per rispondere alle curiosità dei suoi followers. Quando una fan gli ha chiesto se avrebbe cambiato qualcosa nel suo percorso nella scorsa edizione, ovvero evitare l’infortunio che l’ha costretto a lasciare il programma, ha risposto sinceramente:

“È una bella domanda. Onestamente, no. Sarebbe stato bello continuare il mio percorso l’anno scorso. Ma oggi non ho rimpianti. Questo infortunio è stato molto più difficile di quanto avessi previsto, ha interrotto il sogno più bello della mia vita e mi ha fatto temere di non poter più ballare”.

L’apprezzamento del campione del mondo

Nonostante le difficoltà che ha affrontato l’anno scorso, il ballerino di latino americano ha dichiarato che non cambierebbe nulla del suo percorso perché ogni esperienza vissuta lo ha fatto crescere e ha rafforzato la sua determinazione. Ha anche ricordato un momento speciale durante il talent show, quando ha ricevuto i complimenti da parte del giudice esterno Riccardo Cocchi, che è sempre stato uno dei suoi idoli.

Il legame con i fan

Tra le domande dei fan, c’è stata una molto emozionante proveniente da una nonna che si è dichiarata innamorata di Mattia. Ha chiesto al ballerino se sia felice di aver conquistato il cuore di diverse generazioni. La sua risposta è stata piena di gratitudine: “Sono davvero felice di aver raggiunto così tante persone con ciò che sono e con la mia danza. Spero di aver raggiunto anche mia nonna lassù”.

Un incoraggiamento per gli esami

Infine, un’entusiasta fan giovanissima ha condiviso l’emozione per i suoi imminenti esami di terza media. Mattia le ha inviato un in bocca al lupo e ha ricordato il suo esame di maturità dell’anno precedente, lanciando un importante messaggio sull’importanza dello studio.