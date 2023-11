Ida nuova tronista di Uomini e Donne, polemiche e delusione

Il ritorno di Ida Platano sul trono

Ida Platano, storica dama del parterre femminile di Uomini e Donne Over, è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi. La 42enne bresciana, dopo la fine della sua storia con Alessandro Vicinanza, ha deciso di rimettersi in gioco alla ricerca dell’amore.

La reazione di Alessandro

La notizia del trono di Ida ha scatenato polemiche tra i fan della coppia. Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida, sembra aver accolto la novità con amarezza e delusione. In alcune storie Instagram, pur non commentando direttamente la vicenda, ha fatto trasparire il suo stato d’animo con frasi sarcastiche e salutando con l’espressione tipica di Ida “buongiorno belli miei”.

Prime difficoltà per Ida

Secondo le anticipazioni, Ida ha iniziato a conoscere i suoi corteggiatori ma alcuni di loro hanno già rinunciato, probabilmente a causa del fatto che la tronista sia già madre. Nonostante ciò, Ida ha comunque diversi pretendenti rimasti che conoscerà nelle prossime puntate.





Il ritorno di Armando

Nella stessa registrazione si è ripresentato in studio anche Armando Incarnato, cavaliere over molto amico di Ida. Il suo ritorno ha già scatenato le prime discussioni.