Ida Platano e Alessandro Vicinanza: la risposta ai dubbi - Controcopertina

Ida Platano e l’amore per Alessandro: oltre le accuse di interesse

È Ida Platano, indiscussa protagonista del trono over di Uomini e Donne, a fare chiarezza sulla sua relazione con Alessandro Vicinanza. Messa sotto accusa da alcuni hater, l’ex dama smentisce categoricamente le voci sulla presunta convenienza dietro la sua storia d’amore.

Il trono over di Uomini e Donne: il cammino di Ida Platano

Ida Platano ha vissuto la sua esperienza nel trono over di Uomini e Donne con intensità e autenticità, conquistando la simpatia del pubblico. La storia con Riccardo Guranieri, appassionante ma senza lieto fine, ha dato spazio alla conoscenza con Alessandro Vicinanza. Nonostante un primo approccio complesso, i due hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, mostrandosi affiatati e compliciti attraverso le immagini condivise su Instagram.

Ida e Alessandro: tra condivisioni sui social e progetti di vita

Il binomio Ida-Alessandro è molto attivo sui social, dove non mancano mai di condividere con i fan i loro momenti speciali. Viaggi a Miami, Parigi, la recente visita alla costa amalfitana: le immagini testimoniano di una coppia che vive pienamente la propria intimità, sebbene non tutti siano convinti dell’autenticità del loro amore. Ida Platano, in particolare, è spesso oggetto di critiche da parte di hater che accusano la relazione con l’ex cavaliere di essere basata sul convenienza.

Una risposta agli hater: l’intervento di Ida sui social

Tra lusso e scatti affettuosi, le accuse alla Platano non si placano. Stanca di essere etichettata come una mantenuta e costretta a difendere il suo amore per Alessandro, Ida ha deciso di fare chiarezza. Con un video pubblicato sui social, l’ex dama smentisce con ironia le accuse, ribadendo la sua indipendenza finanziaria e l’amore per Vicinanza: “Mi sono sempre mantenuta da sola e non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare delle cose“.

L’amore come unica motivazione: la dichiarazione di Ida

“Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre, sennò non lo avrei scelto.” Con queste parole, Ida Platano chiude definitivamente le speculazioni sulla sua relazione con Alessandro Vicinanza, esprimendo il suo fastidio per i continui commenti maldicenti.

Progetti futuri e desideri familiari

La coppia, nonostante le critiche, continua a vivere la propria relazione in piena armonia, guardando al futuro con progetti concreti. Non vivono ancora insieme, ma non escludono di costruire una famiglia. In un’intervista recente, infatti, Alessandro ha espresso il desiderio di diventare papà con Ida, che è già madre.