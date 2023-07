Il bacio in vacanza con lui: Valeria Marini e il noto politico, lo scoop dell’estate

È l’estate del 2023 e lo scoop che tiene tutti con il fiato sospeso riguarda Valeria Marini. La celebre showgirl di origine sarda ha recentemente parlato di amore e ha rivelato un particolare inaspettato sulla sua vita sentimentale. Nonostante le delusioni passate, come la fine della relazione con Eddy Siniscalchi, Valeria Marini ha chiarito di non avere rimpianti per le sue scelte e gli errori commessi. Al contrario, continua a sognare e a concentrarsi sul prendere le sue rivincite.

Ma c’è di più. In un’intervista al Corriere della Sera, Valeria Marini ha svelato un retroscena della sua vita amorosa che finora era rimasto nascosto: ha confessato di aver baciato Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti. Si sono conosciuti quando erano molto giovani, lei ragazza immagine e lui dj, in un locale a Porto Rotondo. È stato un anno meraviglioso, solare e giocoso. Jovanotti le ha insegnato a guardare le stelle nel cielo durante la notte di San Lorenzo. “Non ho mai detto che bacia molto bene, ma è vero”, ha aggiunto sorridendo.

Ma cosa succede nella vita amorosa di Valeria Marini ora che la sua relazione con Eddy Siniscalchi è giunta al termine? Una foto pubblicata dal settimanale Diva e Donna sembra svelare la verità. Ed è proprio questo lo scoop che sta facendo il giro dei siti e dei giornali. La protagonista del Bagaglino è stata paparazzata a Ponza, in spiaggia, mentre baciava Gerolamo Cangiano, deputato di Fratelli di Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. In realtà, molti avevano già sospettato qualcosa a causa delle numerose Storie Instagram che Valeria Marini e il politico avevano condiviso insieme. Ora la foto del bacio sembra confermare quei dubbi.

“Lui non oppone resistenza alle arti seduttive della storica vedette del Bagaglio… Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino”, si legge sull’articolo del settimanale. Al momento, però, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati dopo lo scatto rubato del bacio. Restiamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi e di scoprire cosa riserverà il futuro per Valeria Marini e il politico Gerolamo Cangiano.