Un misterioso rifugio sotterraneo su un’area di 566 ettari a Kauai, Hawaii, è il nuovo progetto dell’imprenditore Mark Zuckerberg, CEO di Meta (ex Facebook). Cosa si nasconde all’interno di questa struttura valutata in 250 milioni di dollari? Scopriamo i dettagli di questa incredibile opera.

Mark Zuckerberg, il genio dietro il noto social network Facebook, ha investito una somma considerevole per l’acquisto di un’area di quasi 570 ettari a Kauai, un’isola frequentemente visitata dai turisti provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, il progetto non è ancora stato completato, e le informazioni su di esso sono state mantenute con estrema riservatezza.

David, uno dei principali lavoratori impegnati nella costruzione del bunker, ha paragonato il progetto a “parlare del Fight Club”, facendo riferimento al famoso film con Brad Pitt ed Edward Norton. Questo significa che le informazioni sono state tenute al massimo segreto, con il personale coinvolto obbligato a non divulgare dettagli.

John, uno degli operai, ha raccontato anche del licenziamento di un collega che aveva condiviso su Snapchat una foto dei lavori in corso. Nonostante l’immagine fosse generica e poco rivelatrice, è stata sufficiente per dare un esempio chiaro a tutti gli altri dipendenti: la confidenzialità è fondamentale, e gli errori non sono tollerati.





Nonostante la segretezza, alcune informazioni sul progetto sono trapelate, consentendo una visione parziale. Tuttavia, per chi non è esperto di edilizia, potrebbe non essere sufficiente per comprendere appieno la grandezza e la complessità dell’opera.

L’Interni del Bunker

La struttura sotterranea, che si sviluppa su 464 metri quadrati, è progettata per essere autosufficiente, con una cisterna per l’acqua e sistemi di produzione di elettricità indipendenti. È dotata anche di un sofisticato sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza dell’intera area.

All’interno del bunker ci sono 30 stanze da letto, altrettanti bagni e persino “11 case sull’albero” collegate da ponteggi di corda. Oltre a ciò, ci sono uffici, ascensori, sale conferenza e una cucina di dimensioni eccezionali. Numerosi edifici circostanti, come una palestra, piscine, sauna e campi da tennis, fanno parte del complesso.

Le Controversie

Tuttavia, questo progetto faraonico non è privo di polemiche. La morte improvvisa di un guardiano settantenne a causa di un attacco di cuore ha sollevato domande sulla sicurezza della struttura. Inoltre, le preoccupazioni ambientali sono state espresse dagli abitanti locali, poiché la costruzione potrebbe avere un impatto negativo sull’ambiente circostante.

In conclusione, il bunker di Mark Zuckerberg è un enigmatico capolavoro architettonico che sta suscitando un notevole interesse e una certa dose di controversia. La sua completa realizzazione svelerà finalmente tutti i segreti di questa imponente struttura. Resta da vedere come questo progetto influenzerà il futuro dell’imprenditore e quale sarà il suo utilizzo effettivo.