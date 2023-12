Nel mondo digitale delle influencer, Chiara Ferragni è una figura di spicco che non smette mai di far parlare di sé. Questa volta, l’imprenditrice digitale è finita sotto i riflettori a causa della sua promozione delle uova di Pasqua, un caso che sembra riproporre lo stesso schema commerciale discusso durante il “pandoro-gate”. Vediamo insieme i dettagli di questa controversia.

Come riportato su Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha sollevato una questione interessante: sembra che il “meccanismo delle due operazioni commerciali sarebbe lo stesso e quindi non si tratterebbe di un ‘errore di comunicazione'”, in riferimento alle giustificazioni date da Ferragni nel suo video di scuse per il pandoro.

La questione coinvolge le uova pasquali di beneficenza sponsorizzate con Dolci Preziosi negli anni 2021 e 2022. Questa trovata commerciale sembra essere guidata dallo “stesso schema” utilizzato nella sponsorizzazione del pandoro Balocco. Lucarelli spiega che Chiara Ferragni avrebbe percepito cachet tra i 500.000 e i 700.000 euro per promuovere le uova, mentre Dolci Preziosi avrebbe donato solo 12.000 e 24.000 euro. Inoltre, Ferragni avrebbe promosso le uova sostenendo l’associazione I Bambini delle Fate, ma sembra che si sia trattato principalmente di un’operazione commerciale redditizia.

La Verità sulle Donazioni

La controversia si allarga ulteriormente quando Franco Cannillo, l’imprenditore che ha acquistato Dolci Preziosi, entra in gioco. Cannillo sottolinea che non c’è stata alcuna correlazione tra le vendite delle uova e la donazione. Ferragni sarebbe stata pagata solo per l’utilizzo della sua immagine, mentre l’associazione ha ricevuto solo 36.000 euro, nonostante le aspettative lasciate dalla promozione.





Cannillo conclude affermando che la collaborazione è terminata dopo due anni a causa delle richieste esose di Ferragni che non potevano essere più accettate dall’azienda.

La Scomparsa dei Vecchi Post e la Perdita di Follower

Per complicare ulteriormente la situazione, i vecchi post di promozione delle uova pasquali sulla pagina Instagram di Ferragni sono stati misteriosamente rimossi dopo alcune telefonate per approfondire il tema delle uova.

Infine, in soli 5 giorni, sembra che Chiara Ferragni abbia perso più di 60.000 followers sul suo account Instagram, mentre suo marito Fedez ne ha persi 23.000.

In conclusione, la controversia attorno alla promozione delle uova pasquali mette in luce interrogativi sulle intenzioni dietro queste operazioni commerciali e sulla trasparenza delle donazioni effettuate. Chiara Ferragni, una delle influencer più pagate in Italia, si trova ora al centro di un acceso dibattito riguardo alla sua gestione delle sponsorizzazioni e alla perdita di follower che sembra aver subito a seguito di questa controversia. Resta da vedere come questa situazione evolverà e se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.