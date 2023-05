Il caso di Giulia Tramontano: una scomparsa misteriosa legata a una relazione complicata - Controcopertina

Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Giulia, incinta di sette mesi: il fidanzato Alessandro aveva un’altra ragazza, un fatto che potrebbe essere cruciale per risolvere il caso.

Il caso di Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni scomparsa da Senago, in provincia di Milano, continua a sconcertare. L’ultima volta che la sua famiglia ha avuto notizie di lei è stato sabato scorso, e da allora ogni traccia di Giulia è sparita nel nulla. La sua gravidanza di sette mesi rende la situazione ancora più preoccupante. La sorella Chiara ha lanciato un appello sui social media, condividendo una foto di Giulia e chiedendo a chiunque l’avesse vista di contattare le autorità.

La scoperta del tradimento del fidanzato Una nuova rivelazione potrebbe essere fondamentale per comprendere la scomparsa di Giulia Tramontano. Secondo il Corriere della Sera, Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di Giulia, aveva un’altra ragazza. Questa scoperta è emersa da voci e chiacchiere che circolano nel suo paese d’origine, Sant’Antimo, in Campania. Durante l’estate scorsa, Giulia era rimasta incinta, ma aveva deciso di interrompere la gravidanza. È stato solo sabato che Giulia ha appreso del tradimento di Alessandro, confidandolo alla sorella, alla madre e a un’amica attraverso un messaggio.

Sospetti e indagini in corso I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e di Rho stanno indagando sul caso, ascoltando familiari e amici per cercare di ricostruire gli eventi. Non si può escludere nessuna possibilità riguardo alla scomparsa di Giulia, anche se si lavora considerando l’ipotesi di un possibile femminicidio. Sia l’altra ragazza coinvolta che Giulia erano state incinte, ma solo Giulia ha deciso di interrompere la gravidanza. Le telecamere di sorveglianza di Senago hanno ripreso Giulia fino alla serata di sabato, ma poi non ci sono più tracce né dal suo conto bancario né dal suo telefono cellulare.

Le incongruenze nella testimonianza di Alessandro Il fidanzato Alessandro ha presentato una denuncia di scomparsa e ha collaborato con le autorità. Tuttavia, sono emerse alcune incongruenze nel suo racconto, forse dovute al suo stato emotivo dopo la fine della relazione. Non è al momento indagato, ma le autorità stanno valutando attentamente tutti gli elementi che potrebbero avere implicazioni più serie.

Il caso di Giulia Tramontano continua ad avere molti interrogativi. La scoperta del tradimento da parte del fidanzato Alessandro aggiunge un elemento di complessità alla vicenda. Le autorità stanno lavorando per trovare risposte e risolvere il mistero della sua scomparsa. Nel frattempo, la famiglia e gli amici di Giulia mantengono la speranza di trovarla sana e salva, auspicando che questo doloroso episodio possa avere una risoluzione positiva.