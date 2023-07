“Il cuore di Monica Leofreddi si spezza: Un grave lutto colpisce la popolare conduttrice Rai”

Una tragica perdita

La mattina di oggi, domenica 23 luglio, è stata segnata da una dolorosa notizia per Monica Leofreddi, amata conduttrice Rai di “Ore 14”. Con il cuore spezzato, ha annunciato la scomparsa del fratello Emilio, che ci ha lasciato a soli 65 anni. Attraverso un commovente post, Monica ha voluto rendere omaggio al caro parente: “Era mio fratello. È MIO FRATELLO. Era un artista. È UN ARTISTA”.

Una carriera di successo

Monica Leofreddi, originaria di Roma, ha scalato le vette della televisione italiana diventando uno dei volti più noti del piccolo schermo. La sua carriera ha avuto inizio presso GBR per poi passare alla Rai nel 1984 grazie a Piero Ottone ed al programma “Le regole del gioco”, un noto settimanale di approfondimento politico. Nel campo personale, la sua storia è stata segnata da anni di persecuzione da parte di uno stalker, un incubo che si è concluso nove anni fa con la condanna dell’uomo a un anno e mezzo.

Le parole di Monica per il fratello Emilio

In un sentito omaggio, Monica Leofreddi ha condiviso le memorie del suo adorato fratello Emilio: “Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali.” La sua assenza è un dolore profondo per la famiglia, ma i ricordi vivranno per sempre. Monica ha invitato tutti a unirsi nel ricordo di Emilio e a pregare per lui, lunedì alle ore 16, presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere.

L’eredità di un grande artista

Emilio Leofreddi era un rinomato pittore e artista, le sue opere hanno conquistato spazi nelle più prestigiose gallerie e palazzi espositivi in tutto il mondo. Il suo talento artistico ha spaziato dalla pittura agli autori video, e negli ultimi anni si era dedicato al viaggio come forma d’arte. La sua installazione “Dreams”, che esplorava l’India, ha lasciato un segno indelebile. La sua arte ha abbracciato importanti tematiche sociali, come la lotta alla caccia alle balene e l’abolizione della pena di morte. Nel 2007 ha ricevuto il prestigioso Premio della Critica alla decima Biennale del Cairo in Egitto.

Il mondo dell’arte piange oggi la perdita di un talento unico, mentre Monica Leofreddi e la sua famiglia affrontano un periodo di profondo dolore e lutto. Le loro memorie e il suo straordinario lavoro continueranno a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare Emilio Leofreddi.