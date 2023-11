Il dramma di un padre: la figlia Giulia scomparsa con l’ex, la moglie deceduta un anno fa

Da quel fatidico 11 novembre, Giulia Cecchetin e il suo ex compagno, Filippo Turetta, sembrano svaniti nel nulla. Oggi sarebbe dovuto essere un giorno di festa per Giulia, il giorno della sua laurea. La sua sedia, però, è rimasta vuota. Nonostante la speranza che la giovane potesse fare la sua apparizione all’ultimo minuto, la realtà ha trasformato le aspettative in disperazione. A un anno dalla morte della moglie, Monica Camerotto, Gino, il padre di Giulia, si trova a dover affrontare un altro dramma devastante.

Monica Camerotto: una lotta senza fine contro il cancro

Monica Camerotto, madre di Giulia, ci ha lasciato nell’ottobre 2022 dopo una strenua battaglia contro un nemico spietato: il cancro alle ovaie. Monica lavorava come impiegata amministrativa in un’azienda del Padovano e era una presenza costante nella parrocchia di Saonara. Gino ha sostenuto la moglie fino alla fine, quando, dopo anni di lotta, Monica ha dovuto cedere al male.

Le parole strazianti di Gino sulla perdita della moglie

Gino, padre di Giulia, ha espresso il suo dolore per la perdita della moglie: “Da quando Monica ha scoperto la malattia sette anni fa, ha combattuto con tutte le sue forze per superarla e rimanere con la sua famiglia. Non si è mai arresa. Aveva una fede incrollabile e una forza interiore immensa”. Oggi, a poco più di un anno di distanza, Gino si trova a fare i conti con un’altra dura prova della vita: l’ignoto destino della sua amata figlia. Ma c’è sempre la speranza che questa volta le cose possano avere un esito diverso.





