Il drammatico incidente di Cody: la padrona si rivolge all’attivista animalista Enrico Rizzi

Emilia Pawlak, la proprietaria di Cody, il rottweiler che è precipitato dal balcone in via Frattina a Roma, ha deciso di fare sentire la sua voce attraverso un video commovente. Nel filmato, che dura oltre quattro minuti, Emilia si rivolge direttamente all’attivista animalista Enrico Rizzi per esprimere la sua frustrazione per la mancanza di soccorso ricevuto dal suo amato cane dopo la tragica caduta.

Nel video, Emilia ringrazia Enrico per il suo impegno a favore degli animali e gli chiede aiuto per comprendere perché Cody non sia stato soccorso adeguatamente. La padrona di Cody esprime il suo profondo dolore, sottolineando che il cane era come un figlio per lei. Descrive Cody come il cucciolo più goffo del mondo e respinge le critiche sulla sua gestione come proprietaria, sottolineando che tutti i suoi animali sono curati con amore e attenzione.

Emilia racconta di non sapere esattamente come e perché l’incidente sia avvenuto, poiché era nella doccia al momento dei fatti. Appena è stata avvisata, si è precipitata sul luogo dell’incidente, ma purtroppo Cody non ha ricevuto le cure necessarie. Lamenta il fatto che nessuno abbia salvato il suo cane e si chiede perché sia stato lasciato morire da solo mentre tutti accorrevano ad assistere la donna incinta.





Il dolore di Emilia è ancora palpabile e confessa di non riuscire a togliersi dalla testa l’immagine di quella tragica giornata. La sua famiglia è distrutta da questa perdita e non si arrenderà nella ricerca di giustizia. Emilia dichiara di possedere foto e filmati dell’incidente e chiede il supporto di tutti per ottenere giustizia per Cody.

Oltre alla lotta per la giustizia, Emilia affronta ora anche la sfida di dover difendere il suo nuovo cucciolo, poiché ci sono persone che vogliono toglierlo dalla sua custodia. Nonostante tutto, Emilia non si arrende e chiede a chiunque sia disposto ad aiutarla di unirsi a lei in questa battaglia.

La storia di Cody ha toccato il cuore di molti animalisti e non solo. È un richiamo alla necessità di proteggere e soccorrere gli animali in situazioni di pericolo e di garantire loro il rispetto e l’amore che meritano. La voce di Emilia si alza per dare voce a tutti gli animali che hanno bisogno di aiuto e giustizia.