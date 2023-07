Il fenomeno "Temptation Island": il reality show che scuote il web - Controcopertina

Un curioso effetto collaterale: il calo delle visite su un noto sito per adulti

La nuova edizione di “Temptation Island” ha appena iniziato il suo percorso televisivo, ma già sta facendo molto rumore. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, dopo un anno di assenza, ha superato le aspettative del pubblico, attirando l’attenzione di tutti. Le coppie concorrenti sono al centro delle conversazioni, con segnalazioni e polemiche che li circondano. Durante la prima puntata, trasmessa il 26 giugno e seguita da 3,6 milioni di spettatori, abbiamo assistito ai primi litigi e scontri tra i fidanzati.

L’esperto di gossip e TV, Amedeo Venza, ha anche rivelato uno spoiler interessante: “C’è già una coppia che ha lasciato il programma separata”. Sebbene Venza non abbia rivelato i nomi, secondo alcuni spettatori potrebbe trattarsi di Manu e Isabella, con quest’ultima che ha già richiesto un confronto decisivo al suo compagno. Ora, però, emerge un fatto curioso: andiamo a scoprire cosa è accaduto durante la messa in onda di “Temptation Island”.

Il sito per adulti che perde visite durante il reality

Il legame tra l’interesse per il programma e il calo del traffico su Pornhub

Nelle ultime ore è emerso che il noto sito per adulti, Pornhub, ha registrato una significativa diminuzione delle visite proprio durante la messa in onda della prima puntata di “Temptation Island”. L’interesse verso il reality show di Canale 5 è stato talmente alto che una parte del pubblico ha preferito dedicarsi a questa nuova forma di intrattenimento.

Ma le sorprese non finiscono qui. Proprio sul celebre sito per adulti, lunedì 26 giugno, le ricerche provenienti dall’Italia contenenti la parola “Temptation” sono aumentate del 721%. La situazione è rimasta pressoché invariata anche il giorno successivo, martedì 27, con un aumento delle visite relative a “Temptation” del 690% rispetto alla media. È evidente che esista una relazione tra la messa in onda di “Temptation Island” e il calo delle visite su Pornhub, poiché gli accessi hanno iniziato a diminuire proprio intorno alle 21:00, poco prima dell’inizio del reality.

Il picco negativo sul sito per adulti si è verificato intorno alle 22:00, quando Pornhub ha registrato una diminuzione delle visite del 12,6% rispetto al traffico medio del lunedì in quelle stesse ore in Italia. Il sito stesso ha rilasciato una dichiarazione spiegando che un calo del genere si verifica solo in corrispondenza di grandi eventi capaci di attirare l’attenzione del pubblico. Evidentemente, “Temptation Island” è uno di questi “grandi eventi”, in grado di coinvolgere una parte significativa del pubblico italiano che preferisce dedicarsi al reality show anziché ad altre attività “ricreative”.