Scoperta macabra a Roma: uno scheletro femminile ritrovato in un canale di scolo - Controcopertina

Un mistero avvolge l’identità della vittima e le circostanze della sua morte

Nella tranquilla via Ettore Fieramosca, un evento inquietante ha sconvolto la normalità: uno scheletro umano, presumibilmente di una donna di circa 30 anni, è stato rinvenuto in un canale di scolo. Secondo le prime indagini, sembra che i resti siano rimasti lì per oltre un anno, aggiungendo un alone di mistero a questa lugubre scoperta. Il macabro ritrovamento è avvenuto durante i lavori di manutenzione di un parco di proprietà delle Ferrovie dello Stato, suscitando grande allarme tra gli operai presenti.

Un’indagine avviata per svelare l’identità della vittima

Autorità e medici legali sul luogo del rinvenimento

Immediatamente dopo la scoperta, gli operai hanno prontamente segnalato il ritrovamento alle autorità competenti, che sono giunte rapidamente sul posto. Agenti della Compagnia dei Carabinieri di Roma Piazza Dante e un medico legale hanno iniziato le indagini per cercare di far luce su questo tragico evento. Durante un primo sopralluogo, il medico legale ha determinato che lo scheletro appartiene a una donna di circa 30 anni e che potrebbe essere rimasto in quel luogo per almeno un anno. Uno dei dettagli che ha attirato l’attenzione degli investigatori è una catenina ritrovata intorno al collo dello scheletro, potenzialmente un elemento chiave per svelare l’identità della vittima.

Ulteriori accertamenti per risolvere il mistero

DNA e rassegna delle persone scomparse

Lo scheletro è stato trasferito al Dipartimento di Medicina Legale per ulteriori esami. I medici prevedono di effettuare un test del DNA per confermare con certezza l’identità della vittima. Nel frattempo, gli investigatori stanno esaminando l’elenco delle persone scomparse negli ultimi anni nella speranza di trovare una corrispondenza che possa fornire indizi fondamentali per risolvere questo enigma avvolto dal silenzio.

Per ora, l’identità della donna e le circostanze che hanno portato alla sua morte rimangono un mistero. Le autorità competenti stanno lavorando instancabilmente per risolvere questo caso e fornire risposte alla famiglia della vittima, offrendo loro un minimo di conforto in questa tragica situazione.