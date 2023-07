I compensi dei tentatori a Temptation Island 2023: quanto guadagnano per le loro tentazioni? - Controcopertina

Tra vitto, alloggio e un compenso economico per 3 settimane

L’attesa è grande per scoprire il destino delle coppie protagoniste di Temptation Island 2023. Durante la prima puntata, come consueto, sono state presentate le coppie di fidanzati e fidanzate, ma anche i tentatori e le tentatrici. In realtà, il pubblico di Canale 5 aveva già qualche informazione su di loro, compresi i single che partecipano a questa decima edizione del reality. Alcuni di loro, come accaduto in passato, non sono affatto sconosciuti. Nel gruppo dei tentatori, ad esempio, spiccano due volti noti ai fan di Uomini e Donne: Daniele Schiavon, ex fidanzato della tronista Giulia Quattrociocche, e Andrea della Cioppa.

Andrea della Cioppa, nell’anno scorso, ha corteggiato la tronista Veronica Raimondi, ma alla fine lei ha scelto il suo rivale Matteo Farnea, con cui è tuttora fidanzata. Gli altri tentatori includono il calciatore Tommaso Lella, il nuotatore Luca Chirico, vincitore della fascia Mister Italia Fitness nel 2022, Marco Boscolo Male, vincitore di Mister Europa 2023. E ancora, l’ex concorrente di Love Island Cesare Pontigia, Emanuele Antonio Panico, Davide Blanda, Emanuele Biviano, Yousif Elshafie, Fouad Elshafie, Edoardo Corianò e Lorenzo Della Valle.

Le tentatrici che vivranno per 21 giorni nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2023 sono anch’esse 14. A differenza dei loro colleghi maschi, nessuna di loro ha già partecipato a programmi televisivi di rilievo, ad eccezione di Greta Rossetti, che non è un volto del tutto nuovo al piccolo schermo: ha condotto diverse puntate di Sportitalia ed è stata fiamma di Eugenio Colombo, secondo Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Nelle prossime puntate scopriremo sicuramente di più, poiché ci saranno tentatori e tentatrici che riusciranno a entrare nelle simpatie dei fidanzati e delle fidanzate. E chissà, forse qualcuno di loro lascerà il villaggio accompagnato. D’altronde, ciò è già successo nelle edizioni passate.

Tra le curiosità del pubblico di Temptation Island 2023 c’è sicuramente anche quella riguardante i compensi dei partecipanti. Quanto guadagnano questi ragazzi e ragazze che prendono parte al programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia? Secondo quanto riportato in un video pubblicato su TikTok, il cachet per i tentatori e le tentatrici si aggirerebbe tra i 1800 e i 2600 euro, oltre al vitto e all’alloggio nel resort in Sardegna per tre settimane.