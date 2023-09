Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Carlotta Mantovan annuncia la notizia della sua vita

È giunta l’ufficialità che tutti stavano aspettando: Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, sta per tornare in televisione. La notizia è stata accolta con grande gioia dai suoi sostenitori che non vedevano l’ora di rivederla sullo schermo.

Un Ritorno Atteso

Da quando si è allontanata dal piccolo schermo, Carlotta Mantovan è rimasta in contatto con il pubblico principalmente attraverso i social media. Tuttavia, la sua presenza televisiva era stata attesa per molto tempo. Recentemente, abbiamo avuto il piacere di vederla in compagnia di Antonella Clerici, un’amicizia che risale ai tempi in cui anche suo marito, Fabrizio Frizzi, era in vita. Ogni agosto, queste due amiche di lunga data si ritrovano per trascorrere del tempo insieme.

L’Annuncio Ufficiale

L’attesa è finalmente terminata con l’annuncio ufficiale. La scorsa settimana, il nome di Carlotta Mantovan era stato associato a uno dei programmi di punta della prossima stagione televisiva, ma c’erano stati dei dubbi sulla sua partecipazione. Si diceva che Milly Carlucci avrebbe dovuto convincerla, e sembra che abbia avuto successo.

Ballando con le Stelle: La Nuova Sfida

Carlotta Mantovan si unisce al cast di “Ballando con le Stelle” come concorrente. Dopo nomi come Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, la giornalista e conduttrice è la quarta concorrente ufficiale annunciata per l’edizione 2023 del famoso programma televisivo.

La conferma è arrivata attraverso un post su Instagram con Carlotta Mantovan a cavallo. La didascalia recita: “È Carlotta Mantovan la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!”.

L’Entusiasmo dei Fan

La notizia del suo ritorno in TV è stata accolta con grande entusiasmo dai fan. Carlotta Mantovan aveva già partecipato a “Ballando con le Stelle” in passato, ma come ballerina ospite. Il suo talento e la sua simpatia avevano conquistato il pubblico e i giudici, tanto che ora torna nella competizione come concorrente ufficiale.

Questo ritorno segna un momento emozionante per Carlotta Mantovan e per tutti coloro che amano vederla sullo schermo. Sarà interessante vedere come si adatterà alla sfida di “Ballando con le Stelle” e come si esprimerà nella competizione. Non possiamo fare altro che aspettare con trepidazione il suo ritorno in televisione.