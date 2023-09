Valerio Scanu fa tendenza con il suo abito da sposo fuori dagli schemi

Il 7 settembre 2023 è stato un giorno speciale per Valerio Scanu, il talentuoso cantante noto per la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”. In questa data memorabile, Scanu ha pronunciato il suo voto di amore eterno al compagno, Luigi Calcara, con il quale condivide la sua vita da tre anni. La cerimonia nuziale ha avuto luogo a Roma, un’occasione unica in cui i due hanno coronato il loro sogno d’amore.

Un Matrimonio Indimenticabile

La cerimonia è stata officiata da Silvia Berri, delegata del sindaco di Roma, nella suggestiva Sala Rossa del Campidoglio. Questo luogo è stato lo sfondo perfetto per un matrimonio carico di emozioni, con gli sposi accompagnati dalle loro rispettive madri. Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno scelto i loro fratelli, Alessandro e Fabio, come testimoni d’onore, tenendosi per mano durante tutto il rito.

Dettagli Significativi

Uno dei momenti più significativi della cerimonia è stato l’accensione di due candele lilla, simbolo dell’amore e dell’unità, che gli sposi si sono scambiati prima di regalarle alle loro madri. Fuori dal Campidoglio, la coppia è stata accolta da una pioggia di riso e ha condiviso un romantico bacio.

Un Ricevimento da Sogno

Il ricevimento è stato organizzato con grande cura in un casale tra i Castelli Romani, un luogo idilliaco per festeggiare questo giorno speciale. Circa 250 invitati hanno partecipato alla festa, tra cui la showgirl Valeria Marini, presente anche in molti scatti e video condivisi sui social.

Lo Stile di Valerio Scanu

Per il loro matrimonio, Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno scelto un’elegante combinazione di bianco e blu, omaggiando la tradizione. Valerio Scanu ha optato per un completo total white, dalla testa ai piedi. Durante il momento dell’ingresso al Campidoglio, ha indossato un abito con un lungo strascico posteriore, conferendo un tocco di originalità al suo look. Non sono mancati il papillon e un fiore all’occhiello per completare il suo stile impeccabile.

Un Giorno Carico di Significato

Da notare che Valerio Scanu ha scelto appositamente il 7 settembre come data per il suo matrimonio, poiché coincide con il compleanno di suo padre, che purtroppo è venuto a mancare a causa del Covid. Questa scelta aggiunge un ulteriore significato e ricorda il legame speciale che ha con il suo passato.

Il matrimonio di Valerio Scanu è stato un evento indimenticabile, pieno di amore e significato. La coppia ha dimostrato grande stile e eleganza in ogni dettaglio, creando ricordi che dureranno per sempre.