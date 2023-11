Il topless bollente di Victoria che ha fatto impazzire i fan dei Maneskin - Controcopertina

Victoria fa impazzire tutti sfoggiando il topless in terrazza: i Maneskin conquistano oltre un milione di like nell’ultimo video su Instagram. La band romana diventa sempre più iconica e i fan sono in delirio per il nuovo disco “Rush! (Are You Coming?)”.

Nonostante le critiche, i Maneskin continuano a primeggiare, a piacere e a convincere. Anche illustri personaggi come Mick Jagger riconoscono il loro talento. Il loro obiettivo è intrattenere e riscrivere la storia della musica con una penna italiana.

La promozione del nuovo disco piace a tutti. Reinventarsi non è facile, soprattutto quando i detrattori sono sempre presenti. Il nuovo album “Rush! (Are You Coming?)” è stato lanciato con successo, ricevendo migliaia di commenti entusiasti su Instagram. Il filmato trasgressivo ha ottenuto oltre un milione di like, con i membri della band che urlano dal terrazzo di un edificio misterioso.





Il momento clou del video è stato quando Victoria ha sollevato il disco in aria, rimanendo in topless. Questa promozione è stata apprezzata per la sua interezza, non solo per il nudo. I follower dei Maneskin li definiscono iconici e i migliori in circolazione.

Damiano David, provocatorio come sempre, ha pubblicato una storia su Instagram in cui viene ritratto in un graffito originale mentre viene incoronato da Mick Jagger dei Rolling Stones, che si inginocchia davanti a lui. Mick Jagger aveva già dichiarato in passato che i Maneskin sono attualmente il miglior gruppo musicale al mondo.