Il triste caso di Bilal: cosa sappiamo sulla sua morte

La tragica storia della morte di Bilal, un bambino di 18 mesi trovato senza vita sul ciglio della strada a Portogruaro, ha scosso tutti noi. La sua famiglia, di origini serbe e residente in Veneto, aveva già subito la perdita di un altro figlio a causa di problemi medici solo qualche mese prima. In questo articolo, cerchiamo di fare chiarezza su quanto è accaduto e le indagini in corso.

Le Cause della Morte di Bilal

Secondo le autorità e i medici, la causa della morte di Bilal è stata un terribile trauma cranico causato da un’azione di schiacciamento. L’ipotesi più probabile è che il piccolo sia stato schiacciato da un pneumatico di un’auto. Le testimonianze dei familiari sono ancora confuse, ma sembra che la versione della “caduta dall’alto” sia stata smentita dagli esami medici.

La Tragedia e le Ipotesi

La natura esatta dell’incidente rimane un mistero. Non è chiaro se Bilal sia stato coinvolto in un incidente stradale o se l’evento sia avvenuto in ambito familiare. Nonostante la telefonata d’aiuto registrata e ascoltata dai carabinieri, l’ipotesi del “cofano di un’auto” che avrebbe schiacciato il bambino sembra la più plausibile.

Indagini in Corso

Il Procuratore facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina, ha dichiarato che è stata disposta un’autopsia sul corpo di Bilal per verificare la versione dei genitori riguardo alla caduta dall’alto. La compatibilità tra la morte del bambino e la caduta riferita dalla famiglia sarà fondamentale per l’inchiesta in corso.

In questa tragica vicenda, le autorità stanno cercando di far luce sulla causa della morte di Bilal, mentre la famiglia cerca di fare i conti con questa terribile perdita.