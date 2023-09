Il video-denuncia di un aspirante cantante fa tremare il trono di Amici: Maria De Filippi sotto accusa

Il successo di Amici

La nuova edizione di Amici è andata in onda ieri, domenica 24 settembre, e ha già conquistato oltre 3 milioni di telespettatori. Come sempre, l’interesse verso la nuova classe di allievi è altissimo.

Il video-denuncia di “Sono primogenito”

Su TikTok sta circolando un video-denuncia di un giovane cantante, il cui nome d’arte è “Sono primogenito”, che critica il programma Amici. Il ragazzo specifica che non è stato selezionato per partecipare al programma e che il brano non riguarda la sua esperienza personale.

Il problema evidenziato dal giovane

Nel testo della canzone, il giovane denuncia il fatto che Amici sarebbe un programma costruito e che i partecipanti sarebbero selezionati in base a criteri precisi. Il cantante sottolinea che il programma viene presentato come “per tutti”, ma in realtà gli eletti sarebbero già decisi in anticipo.

Le reazioni al video-denuncia

Il video-denuncia ha già ottenuto oltre 120mila visualizzazioni su TikTok e ha suscitato numerose reazioni tra gli utenti del social network. Alcuni concordano con le parole del giovane cantante e sostengono che il programma sia costruito, mentre altri leggono nella sua canzone il dispiacere e la delusione per non essere stato selezionato.

La denuncia del giovane cantante evidenzia un problema che spesso viene sollevato nei programmi televisivi di talento: la presunta mancanza di trasparenza nella selezione dei partecipanti. La sua canzone ha ottenuto una grande visibilità sui social network, dimostrando l’interesse del pubblico verso questo tema.