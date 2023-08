Ilary Blasi Dice Addio a Mediaset: Una Scelta Definitiva! E Nemmeno Maria De Filippi Può Aiutarla

Il Cambio di Rotta per Ilary Blasi: Fuori da Mediaset

Una decisione simile a quella che ha coinvolto Barbara D’Urso sembra toccare anche a Ilary Blasi. Secondo il magazine Oggi, sembra che la showgirl sia attualmente fuori dai progetti di Mediaset. Questo fatto è stato confermato da quanto Pier Silvio Berlusconi aveva suggerito un mese e mezzo fa durante la presentazione dei palinsesti: la possibilità che L’Isola dei Famosi potesse interrompersi per questa stagione sembra essere diventata realtà.

Di conseguenza, al momento, l’ex moglie di Francesco Totti si ritrova senza programmi e contratti. Sebbene nelle settimane precedenti si fosse parlato della sua possibile partecipazione a Temptation Island Winter, sembra che nemmeno Maria De Filippi sia disposta a offrirle questa opportunità.

Un’Intricata Situazione con Maria De Filippi

Un’indiscrezione scomoda è stata riportata da Alberto Dondolo, che ha messo in luce un lato intricato della situazione di Ilary Blasi. Sembra che la direzione di Mediaset non abbia gradito lo stile dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Alla luce delle nuove direttive di Pier Silvio, l’amministratore delegato, sembra che si voglia allontanarsi da quella patina “trash” che ha caratterizzato i reality e altri programmi per anni.

Barbara D’Urso ne è stata la vittima principale, ma sembra che anche l’ex di Totti ne abbia risentito. Si è parlato di una possibile riconferma di conduzione, o meglio di un appoggio lanciato da Maria De Filippi per aiutarla a conservare il suo posto. Tuttavia, al momento, non vi sono conferme in tal senso e sembra che questa ipotesi sia poco fondata.

Nessuna Conferma per Temptation Island Winter Nemmeno

La situazione si fa ancora più complicata considerando Temptation Island Winter. Non c’è ancora sicurezza sulla sua produzione per questa stagione invernale. Pur essendoci l’idea di realizzarlo, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che se ne parlerà più avanti.

Qualora lo show venisse effettivamente prodotto, spetterà a Fascino PGT, la casa di produzione di Maria De Filippi, avere carta bianca sulla conduzione e sulla scelta del cast. Tuttavia, prima che ciò accada, è necessario che vi sia la certezza che lo spettacolo vedrà effettivamente la luce, cosa che al momento non è ancora confermata.