Ilary Blasi, la sua ultima follia fashion: gli occhiali dal prezzo shock

Il Nuovo Look di Ilary Blasi

Ilary Blasi è più attiva che mai sui social media, pubblicando costantemente Storie e post che tengono i suoi fan aggiornati sulla sua vita. Ma non troppo tempo fa, la sua presenza online era molto più riservata. I suoi post erano principalmente dedicati ai suoi figli, ai viaggi e ai look sempre all’ultima moda. Tuttavia, durante il recente fine settimana, ha sorpreso tutti con un’apparizione all’Oktoberfest di Monaco di Baviera, dove si è unita al suo fidanzato Bastian Muller e ha indossato un tradizionale completo bavarese con grembiule e corsetto.

Il Look Bavarese di Ilary

Ilary ha completato il suo look bavarese con “boxer braids”, le treccine attaccate alla testa molto alla moda che hanno messo in risalto i suoi lineamenti del viso e i numerosi piercing alle orecchie. Ma la vera sorpresa è arrivata quando è tornata a Roma e ha mostrato ai suoi fan l’effetto delle “boxer braids” sui suoi capelli in un selfie scattato durante il viaggio di ritorno dalla Germania.

Un Cambiamento Drastico

Ilary ha rimosso le treccine e ha rivelato una chioma voluminosa e quasi “leonina” grazie alle onde-frisè strettissime che l’hanno resa praticamente irriconoscibile. Tuttavia, una volta tornata in Italia, oltre a rifare le “boxer braids”, ha mostrato ai suoi fan il suo amore per la moda con un nuovo e prezioso accessorio.

Occhiali da Sole Firmati Philipp Plein

Il suo outfit, con jeans scuri a vita bassa, una canotta bianca a costine e una giacca oversize in pelle nera, è caratterizzato da un paio di occhiali da sole originali e “brillanti”. Questi occhiali hanno lenti scure e specchiate e una montatura squadrata con dettagli argentati. Sono firmati Philipp Plein e hanno un prezzo elevato: 800 euro online. Questo prezzo ha già suscitato polemiche, con alcuni commentatori che li definiscono “tamarri”.

Ilary Blasi continua a stupire con il suo stile audace e i suoi accessori di lusso, dimostrando di essere sempre al passo con le ultime tendenze della moda.