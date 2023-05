Ilary Blasi scioccata dalla gaffe del naufrago: Choc all'Isola dei Famosi 2023! - Controcopertina

Isola dei Famosi 2023 ha lasciato tutti senza parole quando un naufrago ha commesso una clamorosa gaffe che ha causato imbarazzo generale. Ilary Blasi, padrona di casa del reality show, è rimasta scioccata di fronte alla frase a luci rosse pronunciata dal concorrente. Nonostante l’imbarazzo, Blasi ha cercato di stemperare la tensione con una risata fragorosa. Tuttavia, le spiegazioni successive hanno solo peggiorato la situazione.

Ilary Blasi disperata e l’incredulità di fronte alla gaffe del naufrago:

Mentre si stava per assistere all’eliminazione di un concorrente dall’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha chiesto perché dovessero rimanere ancora in Honduras. Ed è proprio in quel momento che il naufrago ha commesso la sua gaffe imbarazzante: “Voglio rimanere qui e sfamare queste due bellissime ragazze”. Si riferiva a Nikita Pelizon e Helena Prestes. La reazione sconvolta di Enrico Papi di fronte a tale affermazione ambigua ha spinto ad ottenere ulteriori delucidazioni. Tuttavia, la risposta successiva è stata ancora più esplicita.

La gaffe del naufrago: un momento imbarazzante per tutti:

Il responsabile di questa gaffe imbarazzante è Christopher Leoni, avvenuta pochi minuti prima della sua eliminazione dal programma. Quando Papi gli ha chiesto cosa intendesse per “sfamare”, il modello ha risposto: “Con il pesce… con la mia pesca”. A quel punto, Ilary ha deciso di chiudere immediatamente la questione, esclamando: “Va beh, chiudiamola qui. Datemi la busta”. L’imbarazzo si è diffuso tra tutti i presenti in studio, e resta da chiedersi cosa penserà lo stesso ex naufrago quando rivedrà il filmato.

Divertimento e conseguenze:

Nonostante l’imbarazzo generato, la frase scioccante di Christopher Leoni ha regalato un momento di divertimento agli spettatori. Tuttavia, è importante sottolineare che questa è stata l’ultima sua affermazione prima di conoscere il verdetto del pubblico che ha premiato Gian Maria Sainato, a discapito di Leoni. Per lui, è arrivato il momento di fare ritorno in Italia.