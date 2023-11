Ilary Blasi, sorpresa dalle lacrime per Totti nel doc Unica di Netflix: «Cosa ha fatto dopo 20 anni insieme?»

Le Lacrime di Ilary: Nel corso della presentazione della docuserie, Ilary Blasi si è lasciata andare alle lacrime. Con voce rotta dall’emozione, ha condiviso il suo dolore: “Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere.” Queste parole mostrano la profondità delle sue emozioni e il senso di tradimento che ha provato.

Un Matrimonio Per Amore: Nel trailer della docuserie, Ilary Blasi fa una dichiarazione chiara: “Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia.” Questa affermazione sottolinea la sua sincera intenzione nel matrimonio con il famoso calciatore e il suo impegno nella relazione.

La Storia di Come Si Sono Incontrati: Ilary racconta anche l’inizio della sua storia con Francesco Totti. È stata sua sorella a presentarli quando aveva solo 19 anni, e Francesco era già una figura di spicco nel calcio italiano. Questo racconto dimostra come il loro amore abbia avuto inizio da un incontro casuale ma significativo.





L’inizio della Crisi: La docuserie esplora anche l’inizio della crisi nella loro relazione. Ilary Blasi racconta un momento cruciale durante una cena che ha segnato l’inizio della fine. “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro,” condivide la conduttrice.

Una Storia Intima e Sincera: “Unica,” scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni, offre uno sguardo intimo e sincero nella vita di Ilary Blasi. La serie è arricchita dalle testimonianze di persone che sono sempre state al suo fianco, inclusa la madre e la sorella della conduttrice.

La docuserie promette di svelare nuovi dettagli sulla storia di Ilary Blasi e Francesco Totti, mostrando il lato emotivo di una delle coppie più famose d’Italia.