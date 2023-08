Ilary Blasi: Un Look da Barbie, ma non Convincente!

Ilary Blasi, la super bionda conduttrice, si è lasciata contagiare dal trend rosa shocking del film di Barbie. Il suo ultimo outfit è stato proprio ispirato alla celebre bambola, ma il risultato sembra aver suscitato reazioni contrastanti. Vediamo come Ilary ha condiviso l’intera esperienza sui social, mostrando ogni step dell’ideazione del look tema Barbie.

Un Look Rosa Shocking

Per l’occasione, Ilary Blasi ha indossato una tutina fuxia elasticizzata che ha valorizzato la sua forma fisica invidiabile. I capelli raccolti in una coda di cavallo e il make-up doll-style hanno completato il total look da Barbie. La scelta dell’outfit non è stata casuale, poiché Ilary ha condiviso questa esperienza con la sua figlia Isabel, con cui si è divertita a provare completi rosa, ispirandosi all’iconica bambola.

Dedicata alla Famiglia

Oltre ad essere una rinomata conduttrice televisiva, Ilary Blasi svolge il ruolo di mamma e zia a tempo pieno. Dopo il ritorno dalla vacanza in Sud America con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Müller, ha dedicato gran parte del suo tempo ai suoi figli, con particolare attenzione alla piccola Isabel. Recentemente, ha anche fatto da zia alla figlia della sorella Melory, Jolie, e le due bambine si sono divertite a truccarla, acconciarla e vestirla in vista dell’atteso evento: andare al cinema a vedere Barbie.

Un Look Creativo, ma “Fuori di Testa”

Le due piccole artiste, Isabel e Jolie, hanno messo a dura prova le loro abilità come makeup artist, hairstylist e stiliste per realizzare l’outfit di Ilary Blasi. Tuttavia, a quanto pare, il risultato finale non ha convinto appieno la conduttrice, come dimostra un selfie con la didascalia: “Secondo loro dovrei andare così: fuori di testa”. Nonostante l’entusiasmo delle due bambine, sembra che l’interpretazione di Barbie di Ilary non sia stata completamente apprezzata.

Il Momento del Cinema

Nonostante il look “fuori di testa”, Ilary ha comunque partecipato alla proiezione pomeridiana del film di Barbie insieme a Isabel e Jolie, affiancate da altre due giovani amiche. La conduttrice ha scelto di vivere questo momento speciale con la sua famiglia e le piccole, dimostrando ancora una volta il suo legame affettuoso con i bambini.

Ilary Blasi, icona di stile e mamma a tempo pieno, si è cimentata in un look ispirato a Barbie, ma sembra che il risultato abbia suscitato dubbi sulla sua convinzione. Nonostante ciò, la sua dedizione alla famiglia e l’amore per i suoi figli e nipoti rimangono sempre al primo posto nella sua vita affollata di impegni professionali e personali.