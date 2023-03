Iliad offerta di questo mese è pazzesca

Iliad è una società di telecomunicazioni francese, fondata nel 1990 da Xavier Niel a Parigi. Offre servizi di telefonia, sia fissa che mobile, oltre a servizi di accesso a Internet e di hosting.

Le offerte Iliad di questo mese

Le offerte Iliad di questo mese sono composte da tre proposte distinte, grazie all’impegno di offrire ai clienti opzioni semplici e convenienti. Queste proposte offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Iliad Flash 150 è l’offerta perfetta per chi ha bisogno di una grande quantità di dati. Offre 150 GB di traffico dati in velocità 4 e 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a servizi telefonici aggiuntivi come segreteria telefonica, hotspot, avviso di chiamata e altro ancora. Inoltre, sono inclusi anche 7 GB di traffico dati in roaming. Il tutto a soli 9,99 euro al mese.

Vi presentiamo Iliad Giga 80, che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i contatti, 80 GB di traffico dati 4G+ e servizi telefonici come avviso di chiamata, hotspost e segreteria telefonica. Inoltre, questa offerta include minuti ed SMS illimitati e 6 GB di traffico dati in roaming, il tutto a 7,99 euro al mese.

Iliad Voce è l’opzione ideale per chi ha bisogno di un elevato volume di minuti e SMS, ma non di una grande quantità di Giga per la navigazione online. Questa offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri in Italia e in Europa, e 40 MB di traffico dati in 4G più altri 40 MB in roaming fuori dall’Italia, il tutto a soli 4,99 euro al mese.

Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro.