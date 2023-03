“Imbarazzo”. GF Vip 7, atto sconvolgente nei confronti di Nikita: gliel’hanno compiuto esattamente nel momento più splendido

La puntata del GF Vip 7 è stata ricca di sviluppi inaspettati. In particolare, la semifinale sarà ricordata per il comportamento inappropriato tenuto nei confronti di Nikita Pelizon, che è stata poi votata come quinta finalista del programma e parteciperà alla puntata finale di lunedì 3 aprile. Alfonso Signorini ha dato a Nikita l’opportunità di vivere lo show, ma la sua esperienza è stata rovinata dal comportamento irrispettoso dei suoi compagni di gara, che è stato poi denunciato dal conduttore.

Alla finale del GF Vip 7 saranno presenti Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi, mentre sono stati eliminati Andrea Maestrelli e Luca Onestini. Il fratello di Guendalina è stato al centro di una polemica nei confronti del modello triestino, accolta con disapprovazione dalla maggior parte dei telespettatori. I prossimi giorni saranno interessanti da osservare, e difficilmente Nikita riuscirà a stabilire un buon rapporto con gli altri partecipanti.

Durante la recente puntata del GF Vip 7 c’è stato un episodio spiacevole che ha coinvolto Nikita Pelizon.

Durante la penultima puntata del GF Vip 7, Nikita Pelizon è stata felice di sentire Alfonso Signorini annunciare una piacevole sorpresa per lei: una lettera della sua famiglia. La ragazza, entusiasta di sapere che tutte le loro difficoltà passate sono state risolte, ha espresso il desiderio di riunirsi ai suoi genitori e di abbracciarli.

La polemica si è scatenata quando gli altri coinquilini, esclusi Milena Miconi, Alberto De Pisis e Giaele De Donà, hanno lasciato la Mistery Room durante la lettura della missiva, ignorando così la sorpresa per Nikita. All’uscita dalla Stanza dei Misteri, Nikita ha trovato solo Milena pronta a mostrare il suo sostegno. Signorini ha poi espresso la sua critica alla decisione presa dagli altri coinquilini.

Gli utenti possono vedere le immagini complete pubblicate dal sito del Grande Fratello Vip cliccando sul link del video. È evidente che i vipponi non erano presenti sul divano per assistere agli eventi che hanno coinvolto Nikita, una decisione che ha fatto molto discutere.