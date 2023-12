Il mondo piange la scomparsa di Imelda Starnini, una donna straordinaria che ha catturato l’attenzione pubblica lo scorso anno quando, all’età di 90 anni, ha conseguito il diploma e realizzato il suo sogno di diventare maestra, seppur per un solo giorno.

Imelda Starnini, residente a Città di Castello (Perugia), è diventata un simbolo di ispirazione e determinazione. La scorsa estate, ha conseguito il diploma al liceo di Scienze umane “San Francesco di Sales” all’età di 90 anni. Questo incredibile traguardo era il coronamento del suo sogno di diventare maestra, un obiettivo che ha toccato simbolicamente quando ha insegnato per un giorno nella scuola primaria di Userna di Città di Castello, su invito del sindaco Luca Secondi.

Imelda Starnini ha dimostrato una determinazione straordinaria nello studio, diventando un esempio di perseveranza per tutte le età. Il suo impegno nello studio è stato elogiato dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha definito “lodevole l’impegno profuso nello studio per il conseguimento del diploma” e ha sottolineato quanto sia ammirevole la sua dedizione nel perseguire il suo sogno.





La notizia della sua morte è stata comunicata dai figli Luca e Sara con un toccante messaggio: “La mamma è volata in cielo, grazie di tutto”. L’intera comunità si è unita al loro dolore, e il sindaco di Città di Castello, Paolo Fratini, insieme al sindaco di San Giustino e al dirigente scolastico dell’Istituto “San Francesco di Sales,” Simone Polchi, hanno espresso la loro vicinanza e ammirazione per Imelda Starnini. È stata descritta come una donna di grandi valori e un esempio per le giovani generazioni.

Un Addio Commosso

I funerali di Imelda Starnini si terranno oggi, mercoledì 20 dicembre, alle ore 14:30 presso la chiesa di Cerbara. La sua storia rimarrà un simbolo di determinazione e ispirazione, ricordandoci che non c’è mai un’età limite per inseguire i propri sogni e perseguire le proprie passioni.