Incidente a Laurentina: Suv Tesla contromano, giovane alla guida negativo ad alcol e droga - Controcopertina

Un grave incidente stradale ha scosso la zona di Laurentina, con un suv Tesla che viaggiava contromano e ha causato la morte di una donna. Il giovane di 20 anni alla guida del veicolo è risultato negativo ai test di alcol e droga. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, si suppone che il veicolo stesse procedendo a una velocità elevata e che il conducente abbia perso il controllo, invadendo l’altra corsia.

Le condizioni dei passeggeri e il sequestro dei cellulari

Dei cinque ragazzi a bordo del veicolo, quattro sono stati portati all’ospedale Sant’Eugenio e successivamente dimessi. Nessuno di loro riporta gravi lesioni, ad eccezione di uno con la frattura di un braccio. I vigili urbani hanno provveduto al sequestro dei cellulari dei ragazzi presenti, al fine di verificare se fossero impegnati in attività di ripresa video, dirette sui social o chat durante l’incidente.

L’incidente su via Laurentina: una corsa spericolata

L’auto viaggiava a tutta velocità in direzione opposta lungo la via Laurentina. La corsa spericolata del suv Tesla, con il pedale dell’acceleratore schiacciato a fondo, si è conclusa con l’impatto contro una Lancia Y, alla quale non è stato possibile evitare la collisione. Purtroppo, la donna alla guida della Lancia, Simonetta Cardone, di 67 anni, non ha avuto scampo ed è deceduta sul colpo. L’incidente mortale è avvenuto al chilometro 21 in direzione Pomezia. Gli agenti del gruppo Eur sono intervenuti tempestivamente per avviare le indagini e i controlli necessari.

L’ammissione del conducente e le testimonianze

Il giovane conducente, romano di 20 anni di iniziali E.E., ha ammesso agli agenti di essere responsabile dell’incidente, ammettendo di essere stato coinvolto in una corsa spericolata e di aver tentato di evitare l’auto coinvolta. Sotto shock per quanto accaduto, il conducente ha dichiarato di essere con gli amici per una gita. Attualmente, il giovane rischia l’accusa di omicidio stradale e si trova ricoverato in ospedale. Le testimonianze oculari confermano la pericolosità della situazione, con alcune persone che hanno contattato immediatamente le autorità per segnalare l’auto in corsa contromano e l’impatto tragico che ne è seguito.