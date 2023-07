Incidente choc a Ferrara: Padre e Figlio in Gravi Condizioni dopo l’Auto Investita dal Guardrail

Un incidente terribile ha scosso Ferrara, coinvolgendo un padre e un figlio di 54 e 17 anni. La loro auto, una Volkswagen Tiguan, è stata travolta da un guardrail, che ha trapassato il veicolo sulla via Tortiola. Le squadre di soccorso hanno lavorato duramente durante la notte per liberare i due intrappolati tra le lamiere.

I Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto martedì 11 luglio, nel comune di Vigarano Mainarda, Ferrara. La vettura è stata violentemente colpita dal guardrail posto a protezione di un ponticello. Il guardrail ha attraversato completamente l’auto. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma, ma le indagini sono ancora in corso.

Gravi Condizioni e Operazioni di Salvataggio

Entrambi i familiari sono sopravvissuti all’incidente, ma sono ricoverati in condizioni gravi presso l’ospedale Sant’Anna di Cona. In particolare, il padre è stato trasportato in elisoccorso ed è ora in rianimazione, suscitando grande preoccupazione.

Interventi di Soccorso Straordinari

L’incidente si è verificato intorno alle 23:45. I vigili del fuoco di Ferrara, supportati dalla squadra di vigili del fuoco volontari di Bondeno, sono intervenuti immediatamente con un’autogrù. Le operazioni di salvataggio sono state complesse e si sono protratte fino alle 3:30 del mattino. Padre e figlio erano rimasti intrappolati tra le lamiere, con l’auto in uno stato precario. È stato necessario tagliare il guardrail per liberarli.

Un Team di Soccorso Multidisciplinare

Il personale del 118 è giunto sul luogo dell’incidente con l’elisoccorso da Bologna. Inoltre, un’ambulanza proveniente da Bondeno, insieme a un’auto medica da Casumaro, ha trasportato il giovane di 17 anni all’ospedale Sant’Anna. I carabinieri hanno supportato l’operazione con le loro pattuglie provenienti dalle stazioni di Poggio Renatico e Burana.