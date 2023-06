Incidente choc, morti due fratelli perdono la vita, la madre arrestata - Controcopertina

Il tragico incidente stradale in California che ha sconvolto una famiglia

Una tragedia sconvolgente si è verificata quando due fratelli, di 10 e 16 anni, sono stati coinvolti in un terribile incidente stradale. I due ragazzi erano scesi dall’auto per recuperare alcuni oggetti caduti quando sono stati travolti da una Nissan Sentra. Purtroppo, l’impatto è stato fatale e i fratelli sono deceduti sul colpo. La persona alla guida, una donna di 41 anni, non è riuscita ad evitare l’incidente ed è stata profondamente scossa dall’accaduto.

La tragedia nella contea di San Diego

L’incidente si è verificato nella contea di San Diego, in California, lungo la freeway 78 nel pomeriggio di domenica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente ambulanze, vigili del fuoco e polizia per fare luce sulla vicenda. Nel frattempo, la madre dei due fratelli, una donna di 33 anni, è stata arrestata con gravi accuse e è stata rinchiusa in carcere. Nei prossimi giorni, si presenterà davanti al giudice per fornire la sua versione dei fatti.

La dichiarazione della famiglia

Dopo la tragedia, la famiglia delle vittime ha rilasciato una dichiarazione commovente all’affiliata ABC di San Diego, KGTV. La dichiarazione descrive i due ragazzi, Amy di 16 anni e Alan di 10 anni, come individui straordinari. Amy era un’aspirante chef con una passione per la cucina e l’amore per preparare pasti per i suoi fratelli. Alan era noto per la sua gentilezza e compassione, sognava di diventare un architetto. La famiglia apprezza il sostegno e le preghiere ricevute in questo momento difficile.

L’accusa contro la madre

La madre dei ragazzi, Sandra Ortiz, era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente ed è attualmente detenuta presso la struttura di Las Colinas a Santee, in California. È accusata di guida in stato di ebbrezza e omicidio colposo. La sua cauzione è stata fissata a $ 500.000. Si prevede che affronterà un’udienza giovedì alle 13:30 per rispondere alle accuse a suo carico.

Questo tragico incidente stradale in California ha causato la perdita di due giovani vite e ha sconvolto una famiglia. Mentre la madre dei ragazzi affronta accuse gravi e si trova in custodia, la famiglia piange la loro tragica perdita. È un momento di dolore e dolore profondo per tutti coloro che erano vicini ai due ragazzi. La comunità si unisce per offrire sostegno e preghiere a questa famiglia colpita dalla tragedia.