Incidente devastante: un’auto con 7 occupanti si schianta, scoperta scioccante nel bagagliaio

Una tragica notizia ha colpito la comunità di Cartagena, nella regione sud-orientale di Murcia, Spagna. Un giovane di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale coinvolgendo un’auto da cinque posti in cui, incredibilmente, viaggiavano sette giovani. L’incidente si è reso ancora più scioccante quando è stato scoperto che il guidatore era un ragazzo senza patente, sotto l’effetto di alcol e droghe, che in seguito alla tragedia ha cercato di fuggire dalla scena.

La tragedia della notte: un giovane perde la vita

La vittima era un 20enne che si trovava nel bagagliaio dell’auto. Ora, l’amico che guidava l’auto è accusato di omicidio colposo, abbandono del luogo dell’incidente senza prestare soccorso, e guida in stato di ebbrezza e senza patente.

Arrestato un 17enne ubriaco, drogato e senza patente

Nella notte del 27 luglio, intorno alle quattro del mattino, i soccorsi sono stati allertati a seguito di una chiamata che segnalava l’incidente. Sul luogo del sinistro, hanno trovato una scena devastante: l’auto distrutta e, nel bagagliaio, il corpo senza vita di un ragazzo. I testimoni hanno riferito che uno degli occupanti del veicolo era ferito e privo di sensi.

Gli occupanti dell’auto: sette persone in un veicolo da cinque posti

All’interno del veicolo, concepito per cinque persone, viaggiavano invece sette giovani. Sei di loro sono incredibilmente rimasti illesi. La vittima, trovata nel bagagliaio, è morta sul colpo. L’automobile si è ridotta a un cumulo di lamiere a seguito dello schianto.

La ricerca del guidatore e l’arresto

Dopo l’incidente, il guidatore ha cercato di fuggire, rifugiandosi in casa. Poco dopo, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Gli agenti hanno scoperto con shock che si trattava di un ragazzo di 17 anni, senza patente di guida, risultato poi positivo sia al test dell’etilometro che al test droga. L’etilometro ha segnato 0,14 e 0,13 milligrammi di alcol per litro di respiro, mentre il test antidroga ha rilevato la presenza di cannabis e anfetamine.