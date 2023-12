Nella serata del 29 dicembre, una strada provinciale che collega Trani a Corato, in provincia di Bari, è stata il teatro di una terribile tragedia stradale. Un uomo di 37 anni, Vincenzo Lafiandra, alla guida della sua auto con a bordo la moglie e due bambini di 20 mesi e 6 anni, è stato coinvolto in un incidente frontale con un anziano di 82 anni alla guida di una Peugeot. Entrambi gli uomini, Vincenzo Lafiandra e l’anziano Saviano Calvano, sono morti sul colpo.

L’Incidente

Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora sconosciute, ma sembra che l’anziano conducente abbia invaso la corsia opposta, causando la collisione frontale. Non si esclude la possibilità che l’anziano abbia avuto un malore al volante. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00 sulla strada provinciale, poco dopo lo svincolo per Bisceglie.

Gli altri automobilisti che sono transitati sulla strada poco dopo l’incidente hanno prontamente allertato il servizio medico di emergenza (118). Purtroppo, i soccorritori hanno constatato la morte dei due conducenti dei veicoli coinvolti.





Le Condizioni dei Sopravvissuti

La moglie di Vincenzo Lafiandra è stata estratta dalle lamiere del veicolo ed è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Andria, da cui è stata successivamente trasferita al Policlinico di Bari. La donna di 37 anni ha riportato gravi fratture agli arti e all’area pelvica, oltre a problemi non specificati all’aorta.

I due bambini, sopravvissuti all’incidente che ha portato alla morte del padre, sono anche loro in condizioni critiche. Il bambino di 6 anni ha riportato fratture e un trauma cranico, mentre la bambina di soli 20 mesi ha riportato fratture al cranio. Fortunatamente, entrambi sembrano non essere in pericolo di vita.

Questo incidente è un triste ricordo dei pericoli delle strade e delle vite spezzate in un istante. La comunità locale è scossa da questa tragedia, mentre le autorità cercano di determinare le cause esatte dell’incidente.